Se billedserie Henrik Karlskov har åbnet eget værksted, Karlskov Dæk & Autoservice, på Bygaden 47 i Kundby. Foto: Morten Rasmussen.

Erfaren mekaniker med eget værksted

Holbæk - 21. januar 2021 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

På Bygaden 47 i Kundby, har den mekaniker-uddannede Henrik Karlskov indrettet værksted, for at kunne hjælpe andre med deres bilmæssige udfordringer i forbindelse med service, dækskifte og reparationer..

- Jeg har haft værksted i Sandby tidligere og da brugte jeg mange, mange timer på at reparere biler for andre. Nu starter jeg op igen, denne gang her i Kundby, men det er og skal foreløbig kun være mit hobbyerhverv, og der sker jo ikke noget ved at starte op og få skabt en god kundekreds i mit firma, Karlskov Auto & Dækservice, siger han.

Værkstedet på 65 kvadratmeter er indrettet i garagen som han byggede, da han flyttede til Kundby for nogle år siden.

-Jeg blev træt af at se bygningen stå ubrugt hen, så jeg valgte at indrette et værksted og kan fremover bruge tiden der, når jeg har fri fra mit arbejde i byggebranchen. Jeg kan reparere og skifte dæk på alle bilmærker, forklarer mekanikeren.

Ønsker man at benytte sig af hans ekspertise, er det en god ide at ringe først. Der er åbent i værkstedet fra han kommer hjem fra arbejde klokken 16 og frem til klokken 21.

-Ja, man kan selvfølgelig også bare komme forbi. Jeg er stort set altid i værkstedet, nu hvor det er blevet etableret med liftanlæg og alt det andet, som hører et godt værksted til. Men, hvis man ringer og taler med mig om opgaven på forhånd, er det et rigtig godt udgangspunkt for at få en aftale i stand, slutter Henrik Karlskov.