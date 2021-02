Ibrahim Tomak er indehaver af TT?s Hjemmepleje, som af et EU-erhvervsblad er kåret til Sjællands mest dedikerede. Men æren tilfalder alle medarbejderne blandt andre Funda Aybulut (th.), Nadiya Dovhopol og Sobi Ramanathan. Foto: Margit Pedersen

Er det mon fis: Uventet pris til plejefirma

Holbæk - 03. februar 2021 kl. 19:04 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

- Der er nogle, som laver fis med os, var reaktionen fra ejer og medarbejdere, da der kom en mail med spørgsmålet, om man ville acceptere en nominering til European Enterprise Awards 2020. Ganske vist er Ibrahim Tomak stolt over sit firma TT's Hjemmespleje og sine ansatte, men han kendte hverken virksomheden bag prisen, eller hvordan man havde fundet frem til lige ham.

Men nu har han fået beviset, TT's Hjemmepleje i Holbæk er udnævnt som »Most dedicated home care provider - Zealand«.

Og det er rigtigt, at TT's Hjemmepleje er dedikeret. Det skyldes 15 meget dedikerede ansatte, understreger Ibrahim Tomak.

- Det er deres fortjeneste og dem, der har æren for, det går godt. De var også mistroiske i starten, men nu er vi da alle glade for titlen, tilføjer han.

Også selv om Ibrahim Tomak ikke ved, om der overhovedet har været andre nominerede fra Sjælland, hvordan han er blevet bedømt eller af hvem.

- Jeg går ud fra, at det, vi laver, har givet udslaget. Jeg ved det ikke, men jeg ved, at jeg ikke har planer om at udvide med hjemmepleje i EU. Derfor hopper jeg heller ikke på tilbuddet om at betale for at reklamere i et erhvervstidskrift for at fremme min virksomhed, lyder det med et lille smil.

Det har ikke kostet ham en krone at vinde prisen, han har kun bekræftet, at han ikke havde noget imod at være nomineret.

- Jeg har ikke svaret på spørgsmål eller andet, ikke indsendt nogle oplysninger, og der har ikke være nogen forbi. Jeg havde da mistanke om, at der ville dukke et krav op om betaling, men det kom der ikke, kun en beskrivelse af deres tilbud om mediepakker, siger Ibrahim Tomak.

Men han har ikke brug for at udvide og gøre sig synlig i EU-lande. Han er tilfreds med at være fritvalgsleverandør af pleje og praktisk hjælp til borgere i Holbæk Kommune.

Den europæiske pris er ikke den eneste, der kan pryde væggen hos TT's Hjemmepleje på Østerled. Firmaet fik Holbæk Erhvervsforums og JCI Holbæks Iværsætterpris 2015.