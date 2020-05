Se billedserie Den sydlige halvdel af spejlbassinet i Brostræde skal i givet fald gå fra Isefjords Allé og frem til Havnevej. Foto: Thomas Olsen

Er der en chance for spejlbassiner?

Holbæk - 12. maj 2020

Da Holbæk Kommunes klima- og miljø­udvalg i sidste uge behandlede en række punkter om store investeringer på Holbæk Havn, var de to spejlbassiner ved Østre Havnevej og Brostræde ikke nævnt.

Men på udvalgets næste møde den 2. juni kommer der en sag, som skal belyse mulighederne for at få dem med i denne omgang. Umiddelbart kan det dog se svært ud, fordi reglerne om de udvidede muligheder for lån til anlægsarbejder på grund af coronakrisen, bestemmer, at arbejdet skal være indledt i år.

Det var også baggrunden for, at sagen ikke var taget med til mødet i sidste uge.

Når det kan blive meget svært at begynde at grave i år, skyldes det, at der er gang i boligbyggerier i den nordlige del af både Brostræde (Vestbryggen) og Østre Havnevej (Østbryggen).

- Der var et ønske fra udvalget om, at vi får en sag på dagsordenen til næste møde, hvor det beskrives, hvad der er op og ned. Hvis der er noget, vi skal vide, skal det være nu, siger John Harpøth (DF), formand for klima- og miljøudvalget.

Formand tror ikke på et ja i år Han regner ikke selv med, at kommunalbestyrelsen kommer til at sige ja til spejlbassinerne i denne omgang.

- Det giver ikke mening, hvis det ikke er under corona-ordningen. For at kunne låne i henhold til den skal arbejdet være gået fysisk i gang - det er ikke nok, at det er tegnet. Og hvis det må udsættes, kniber det med pengene, siger John Harpøth.

Boligbyggerierne giver næppe mulighed for at grave i den nordlige ende på de pågældende strækninger i år. Spørgsmålet er måske, om arbejdet kunne påbegyndes mod syd?

Kanaler er for dyre I lokalplan 1.22 Holbæk Havn, der blev vedtaget i 2001, er der mulighed for at grave kanaler langs Brostræde og Østre Havnevej.På grund af prisen er kanalerne aldrig blevet til noget, og der er heller ikke udsigt til, at de kommer i en overskuelig årrække.

Beboergruppen Havnefronten har, senest i foråret 2019, foreslået at der i stedet etableres et spejlbassin, i hvert fald i Brostræde.

Ifølge forslaget kunne spejlbassinet være 40 centimeter dybt. Der skulle være plads til ophold og leg langs bassinet.