I Vipperød Bakker har Entreprenør Morten C. Henriksen A/S blandt andet totalentreprisen på opførelsen af 41 rækkehuse, og det er med til at sikre en god, aktuel ordrebeholdning.

Entreprenør får lille plus efter stort milliontab

Årsregnskabet for 2019 er netop offentliggjort, og det viser et overskud efter skat på 1,6 millioner kroner mod 6,6 millioner kroner året før.

Aktivitetsniveauet hos Entreprenør Morten C. Henriksen A/S (EMCH), Hagested, var tilfredsstillende i 2019. Det var resultatet derimod ikke.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her