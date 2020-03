Morten C. Henriksen (tv.) byder Hans Erik Jensen velkommen til den nye direktørstillig.

Send til din ven. X Artiklen: Entreprenør ansætter direktør i ny stilling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Entreprenør ansætter direktør i ny stilling

Holbæk - 05. marts 2020 kl. 16:03 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 1. marts 2020 er Hans Erik Jensen, 55 år, tiltrådt i en nyoprettet stilling som direktør med det overordnede ansvar for produktionen hos Entreprenør Morten C. Henriksen A/S (EMCH), Hagested, der har cirka 70 medarbejdere.

Udvidelsen af direktionen er en naturlig følge af de senere års øgede vækst og aktivitet i virksomheden.

- Jeg har igennem længere tid søgt efter en kompetent og kvalificeret kapacitet, der kan tage over på en del af de vigtigste funktioner, herunder i særdeleshed den daglige produktionsstyring. Det har været en vanskelig mission efter en lang periode med god beskæftigelse i branchen - men endelig er det lykkes at finde den helt rigtige til opgaven, siger Morten C. Henriksen i en pressemeddelelse.

Ledig efter konkurs i anden virksomhed Hans Erik Jensen kommer med mere end 20 års erfaring fra tilsvarende funktioner i entreprenørvirksomheden B. Nygaard Sørensen A/S, Herlev, der indgav konkursbegæring i januar.

- Det er naturligvis en lidt trist baggrund, men Hans Eriks kompetencer og erfaringsgrundlag taler for sig selv, og vi ser frem til, at han kan bidrage i stort omfang med at bringe udviklingen af EMCH et skridt videre, siger Morten C. Henriksen, der fortsætter som administrerende direktør og som nu får mere tid til opsøgende salg og kundedialogen.

Der er yderligere forstærkninger fra B. Nygaard Sørensen, blandt andet til et par ledige funktioner som produktions- og projektledere, herunder Tim Milo der bliver afdelingsleder i produktionsafdelingen.

- Tim og jeg glæder os, og vi ser i den grad frem til at tage fat på opgaven i tæt samarbejde med Morten og hans stab. Det er en meget spændende virksomhed med en stærk kultur og nogle topmotiverede og dygtige medarbejdere. Alle kender hinanden og jeg er overbevist om, at vi sammen kan videreudvikle entreprenørforretningen, lyder det fra den nye direktør Hans Erik Jensen i presse­meddelelsen.

EMCH omsætter i nærheden af 200 mio. kr. om året. Hovedaktiviteterne er hoved- og totalentrepriser, samt fagentrepriser inden for anlæg, beton og råhus.