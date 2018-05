Enkel kunst - med sten, træ, glas og streger

- Jeg begyndte at skabe billederne for tre år siden, og i starten var det bare for sjov. Det var andres kommentarer og spørgsmål om jeg solgte dem, der fik mig til at blive seriøs omkring fremstillingen af billederne. Nu laver jeg dem også på bestilling, og kan med enkle streger og ord, skabe en gave der bliver et minde om eksempelvis en mærkedag. Jeg laver både bryllupsgaver og dåbsgaver, ja faktisk alt på bestilling. Jeg sælger dem blandt andet på markeder i Nordsjælland. Der møder jeg en masse mennesker, der er glade for mine billeder. For nylig var en dame som bor i USA forbi - og hun købte en del billeder til en væg i sit hus. Det blev jeg ret beæret over, fortæller Lærke Kjeldsen, der ved siden af sin kunstnervirksomhed også er skolelærer i en specialskole.