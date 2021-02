Engelsk virus lukker plejecenter

For første gang er den engelske coronavirus konstateret på et plejecenter i Holbæk.

Der er løbende udbrud på plejecentrene, hvor både beboere og medarbejdere er smittet. Og det er forventeligt, at flere bliver smittet med den engelske coronavariant, siger Charlotte Larsen, chef for Aktiv hele livet.

- Alle beboere, der har ønsket det, blev vaccineret anden gang i torsdags. Men to af de smittede har valgt ikke at ville vaccineres, forklarer hun.

- Det drejer sig om besvær med at trække vejret, feberudbrud og voldsom træthed. Det viser, at coronavirus ikke er til at spøge med, fastslår Susan Andreasen.

Hendes anbefaling er at lade sig vaccinere, og indtil videre er meldingen fra sundhedsmyndighederne, at de nuværende vacciner virker på den engelske variant B.1.1.7.

Hun har valgt at anmelde tilfældene som arbejdsskader og er spændt på, hvordan en afgørelse falder ud, når en person har været træt og lidt af koncentrationsbesvær og luftvejsproblemer i et halvt år.

I forvejen er mange ældre nervøse og har selvisoleret sig af frygt for at blive smittet. Ensomheden stiger under epidemien med risiko for, at de ældre ikke spiser ordentligt, svækkes og hurtigere bliver syge, forklarer hun.