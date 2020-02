Endnu ingen anholdt efter skyderi

Efter et par voldsomme dage op til og i weekenden blev det seneste døgn roligt i Holbæk. Søndag aften blev der affyret flere skud i Ladegårdsparken, og fredag eftermiddag var der tumult, da to grupperinger tørnede sammen ved Holbæks centrum. Men mandag og natten til tirsdag var der fredeligt.

Da der søndag blev skudt - blandt andet gik en kugle gennem et vindue til en varmecentral - var det anden gang inden for mindre end to måneder, der blev brugt skydevåben i Ladegårdspar-