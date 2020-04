I morgen, skærtorsdag, åbner genbrugspladsen i Nr. Jernløse for private. Billedet er fra åbningen af den ombyggede plads i 2017. Foto: Peter Andersen

Endnu en genbrugsplads åbner

Holbæk - 08. april 2020 kl. 15:31 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I morgen, torsdag, åbner genbrugspladsen i Virkelyst i Nr. Jernløse for private kunder. Den har siden genåbningen den 31. marts været forbeholdt erhvervskunder.

Normalt er pladsen i Nr. Jernløse en selvbetjeningsplads, hvor de tilmeldte kunder ringer til et telefonnummer for at åbne porten Men det vil ikke være nødvendigt i denne situation, da der vil stå en vagt ved porten.

Vagten skal sørge for, at der maskimalt er fem-ti biler på pladsen ad gangen, alt efter hvordan de fordeler sig. Desuden vil pladsen være bemandet for at sikre, at sikkerheden er i top. Pladsen har åben mandag-fredag klokken 10-17 og lørdag-søndag klokken 9-16 i denne og næste uge.

Der har været tendenser til lange køer ved genbrugspladsen i Holbæk, hvor der siden genåbningen 31. marts har været begrænsning på 10 biler ad gangen.

- Vi åbner i Jernløse for at taget noget af presset i Holbæk. Vi ved, at der er allerflest i påsken, så for at køerne ikke skal blive endnu længere i Holbæk, er vi nødt til at åbne i Jernløse. Men opfordringen er stadig, at man ikke skal køre til genbrugspladsen, hvis det ikke er meget nødvendigt, siger Annette Vangslev, der er affaldschef i Fors A/S.

Normale åbningstider i Tornved fra næste uge Tornved Genbrugsplads har ekstraordinært åbent hele denne uge med samme åbningstider som de nævnte i Nr. Jernløse. I ugen efter påske overgår pladsen i Tornved til normale tider med åbent i fire dage.

Mens erhvervskunder hidtil har været henvist til Nr. Jernløse, bliver der fra næste uge åbnet for erhverv i Holbæk klokken 8-10.

I andre kommuner har der været gode erfaringer med et system til booking af en tid til genbrugspladserne, men det fravalgte Fors fra starten i Holbæk.

Måske skulle vi have gjort noget andet. Men vi synes ikke, vi vil sadle om midt i det hele, siger Annette Vangslev.

Ny genbrugsplads i Tølløse til juni På de sociale medier har flere efterlyst, at genbrugspladsen på Industrivej i Tølløse også åbner. Men det er der ikke planer om, da den anses for at være for lille til, at der kan holdes den fornødne afstand.

- Jeg har heller ikke mandskab nok til at bemande den, og der er allerede hyret vikarer ind, fortæller Annette Vangslev.

Hun satser på, at pladsen i Tølløse åbner om cirka tre uger, engang i uge 18.

En ny og større genbrugsplads er under etablering på Digemosevej i Tølløse og stod egentlig til at åbne midt i maj. Men den er blevet lidt forsinket på grund af den aktuelle situation med manglende leverancer og lidt sygdom. Åbningen ventes at ske omkring 1. juni.