Dur de gamle, eller skal der findes en ny affaldsbeholder for eksempel af træ, når holbækkere skal til at indsamle pap ved husstandene? Et forsøg i Tølløse skal give forsyningsselskabet Fors et fingerpeg om fremtidens beholdere. Foto: Allan Nørregaard

Endnu en affaldsbeholder er på vej - til pap

Holbæk - 30. oktober 2020 kl. 08:25 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

I stedet for at køre på genbrugspladsen med papkasser får 565 husstande mulighed for hjemme at smide det i en fjerde affaldsbeholder kun til pap. Husstandene i Tølløse er udvalgt af forsyningsselskabet Fors til at deltage i et forsøg for at se, hvordan målene om mest mulig genanvendelse kan opfyldes.

- Forsøget skal vise, hvordan vi kan udvide indsamling af affald til genanvendelse hos borgerne. Hvad siger de til en fjerde beholder til pap, dur den, sætter pappet sig fast, og skal vi sadle om og finde beholdere med rum til flere typer affald, siger Annette Vangslev, Fors, leder af Affald.

Med i forsøget er også mad- og drikkekartoner. De skal smides i bebolderen til plast, selv om det kan virke underligt, erkender hun.

- Det handler om sortering. Plastaffald bliver kørt til Tyskland og et anlæg, der kan sortere mad- og drikkekartoner fra, ligesom der også er manuel sortering, forklarer Annette Vangslev.

Kartonerne har en indvendig belægning, der ikke kan genanvendes sammen med papkasser, karton og papindpakninger blandt andet til tandpasta og kosmetik, frugt, grønsager og tørre madprodukter.

- Det vil vise sig, om der skal justeres på tømningsfrekvensen for plast, når der kommer mad- og drikkekartoner i. Vi ved, at mængden af pap stiger, fordi flere og fler handler på nettet. Forsøget kan vise, om vi får samlet mere pap ind ved husstandene, hvor noget pap havner i restbeholderen. Ikke alle har mulighed for at køre på genbrugspladsen, bemærker hun.

Justering kan være at gå fra otte uger mellem tømning til fire eller endnu mindre. Borgerne vil sammen med renovationsfirmaet og modtageranlæg blive spurgt om, hvad der fungerer og ikke fungerer, inden Fors afgør, hvordan alle holbækkere skal sortere i pap, mad- og drikkekartoner.

Det vil på et tidspunkt blive udvidet med beholder eller rum til tekstil og farligt affald som følge af regeringens klimaplan, hvor der skal sorteres i ti typer affald ved alle husstande. I dag sorter holbækkere plast, metal, papir, glas, rest- og bioaffald ved husstandene.

- Vi har valgt at fokusere på pap, mad- og drikkekartoner, som kunder har et ønske om. Det giver også mest mening og har størst potentiale miljømæssig og økonomisk i stedet for at brænde det af, understreger hun.

De 565 husstande får et brev med information om forsøget fra sidst i år til udgangen af 2021 og en ny beholder til tørt pap og karton. Vand og fugt ødelægger cellulosefibrene, der er råvaren i genbrugspappet. Man behøver ikke fjerne metalclips, tape og etiketter, det fjernes under processen fra papkasse til fibermasse og ny papkasse.

Kartoner fra blandt andet juice, mælk og flåede tomater skal ikke vaskes, men indholdet skal være tømt helt som ved glas og dåser.