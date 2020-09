Peter Andersen er ny medarbejder hos Skousen i Holbæk Mega Center. Fotos: Elisa Hauerbach

Endnu en Peter hos Skousen

Holbæk - 16. september 2020 kl. 07:31 Af Elisa Hauerbach

Nu kan man både møde Peter Andersen og Peter Jacobsen, når man henvender sig hos Skousen i Holbæk Mega Center.

- Det giver lidt forvirring, når nogen ringer og spøreger efter »Peter«, men det tager vi med, siger Skousens medarbejder Peter Andersen, der tidligere blandt andet har haft egen Punkt 1 virksomhed i Roskilde - og været ansat hos punkt 1 i Jyderup. Han fortæller, at det selvfølgelig er en omvæltning at skulle vænne sig til nye arbejdsgange, men at grundprincipperne er de samme, selv om det er en anden kæde, han nu er tilknyttet.

- Jeg valgte det selvstændige liv fra, for igen at blive glad for at gå på arbejde, og jeg er rigtig glad nu. For mig handler det om at give den gode service og bidrage med al den erfaring, som jeg har efter snart 18 år i branchen. Det har været en god arbejdsdag for mig, hvis jeg har hjulpet og rådgivet kunder, der har lyttet og gjort et godt køb, fortæller han.

Selv om kundegruppen nu er en blanding af private og erhvervskunder, ligger han spidskompetence i sidstnævnte.

- Jeg har beskæftiget mig meget med erhvervskunder tidligere, og det vil også få øget fokus her i fremtiden. Først og fremmest er det vigtigste for mig dog, at jeg er landet godt, at jeg er omgivet af gode kollegaer og har en kompetent chef. Det er et godt udgangspunkt for at give kunderne en god oplevelse, her i butikken, understreger Peter Andersen.