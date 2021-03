Se billedserie Bymidtens puls er tilbage efter flere måneders nedlukning. Folk shoppede, og butiksejere storsmilede. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Endelig - shoppegenet kunne luftes og julegaver byttes

Holbæk - 01. marts 2021 kl. 14:53 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Forventningen om kunder i kø for efter to måneder at kunne bytte julegaver blev ikke opfyldt. Der blev byttet julegaver, men det var tydeligt, at folk savnede at gå i butikker og shoppe, lød det i flere butikker i Holbæks bymidte.

Holbæk Byforum havde pyntet op med små flag, kommunen havde sørget for skilte med »ensretninger« på fortove, og butikkerne havde sørget for skiltning med antal kunder og masser af håndsprit.

Selv p-vagten havde igen travlt, da byen fik sin puls tilbage.

Genåbningen gav glade smil på begge sider af disken bag mundbindene og visirer.

- Vi har haft travlt fra start, og der da bliver byttet julegaver. Men rigtig mange kommer kun for at købe. Vi har lidt udsalg, men er ikke så afhængige af sæsoner som tøjforretningerne, forklarede Anette Nielsen fra lingeriforretningen Wunderwear.

Men det er et vilkår, at kunder kan bytte vinterfrakken til en forårsjakke eller få mere med hjem på grund af udsalget. Men uanset hvordan er det godt at komme af med varelageret, konstaterede butikschef Thomas Toftegaard Holst, Sportsmaster.

- Der har været tilpas travlhed. Mange køber ind, de må have savnet at bruge penge. Det kan nå at stikke af, men umiddelbart er det langt fra det store bytteræs efter jul. Men hos os kan kunderne også vente, vi har et års bytteret, tilføjer han.

Kundernes dom var klar, det er hyggeligt igen at kunne shoppe, og Ida Smidt fra Hvalsø var glad for udvalget af varme jakker hos Sportsmaster.

For hun tager sammen med kæresten Mads Israelsen til Grønland i morgen for i to år at arbejde i et lufthavnsprojekt.