En tur på det digitale bibliotek

Bibliotekerne er blandt de kulturinstitutioner, der er lukket som følge af corona-virus. Der er ikke mulighed for at låne trykte bøger i øjeblikket. Men der er et godt alternativ: De digitale bøger og magasiner. Dem er der fortsat mulighed for at låne i Holbæk Kommune.

- Ingen behøver at gå ned på gode bøger. Viser det sig, at vi får brug for at øge kvoten yderligere, gør vi det, siger Birgitte Haag Jespersen, der også kan berolige dem, der måske er kommet for sent med tilbage-levering af en fysisk bog eller to.