Der skal ikke dækkes op til 130 gæster den 24. december. Den fælles juleaften er aflyst på grund af coronavirus. I stedet har julens budbringer arrangeret uddeling af gratis julekalendere til børn, et julevenner-initiativ og prøver at få gavekort til at fylde julekurve op. Foto: Namcy Maati

En trist besked: Juleaften er aflyst

Holbæk - 27. november 2020 kl. 05:52 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Længe var håbet intakt, men nu er det ganske vist. Juleaften er aflyst, det er for usikkert at gennemføre en fælles juleaften på grund af coronavirusi. Men det er med blødende hjerte, Nancy Maati opgiver sit initiativ »Jul i Holbæk«.

- Det vil skuffe mange, og jeg har det svært med, nogle vil sidde alene. Især har jeg det svært på børnenes vegne. Men med forsamlingsforbud og restriktioner vil det være næsten umuligt, og ingen ved, om restriktionerne lempes eller skærpes, forklarer Nancy Maati.

Det ville have været den sjette fællesjul for alle. Sidste år mødtes 130 børn og voksne den 24. december til samvær, hygge, julemad, juletræ og gaver på Kulturkasernen i Holbæk.

- »Jul i Holbæk« er et hjertebarn. Jeg kunne ikke bare sige nå, julen er aflyst. Jeg ville, at børnene i det mindste fik et lille plaster på såret. Det er endt med en gratis chokoladekalender. En lille gestus, men i nogle familier er der ikke råd til selv en billig julekalender, siger hun.

Men også en ukuelig ildsjæl kan stoppes, dog kun for en stund. Nancy Maati lærte, at leverandører har solgt ud for lang tid siden.

Heldigvis kunne hun af egen lomme og med donationer købe 200 i Føtex i Holbæk og 800 i Sverige. De uddeles på Torvet i Ahlgade lørdag den 28. november fra 10 til 14, og der tages alle coronaforholdsregler.

Et andet initiativ er den lukkede gruppe på Facebook »Jeg tilbyder/ønsker selskab juleaften 2020«. Nogen har allerede meldt sig som julevært og julegæst, og det kan gøres forsvarligthåndsprit, afstand og ingen krammere, mener hun.

Men Nancy Maati er klar over, at der vil være sårbare familier og enlige, som ikke har råd til at holde en dansk juleaften. Derfor prøver hun med en ny version af »Jul i Holbæk« nu med julekurv, fyldt med julens varer.

Ibrahim Tomak fra TT's Hjemmepleje i Holbæk har ikke i år en plan at arrangere juleaften for ældre.

Kun Kirkens Korshær holder en fælles juleaften. Men det har i nogle år kun været for de mest udsatte borgere, som i forvejen kommer i Varmestuen.

- Som kritisk tilbud er vi omfattet af forsamlingsforbuddet. Men vi overholder alle andre anbefalinger til daglig og juleaften, understreger Rasmus Hansen, leder af Kirkens Korhær i Holbæk.