Se billedserie Dramatisk så det ud, og drama var det - eller rettere performance på stedet udført af unge talenter fra elever fra Holbæk Drama College, Billedkunstnerisk Grundkursus Holbæk og Forfattergrundkursus Midt- og Vestsjælland i Talent Holbæk-samarbejdet. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: En syndflod af unge indtager havneområde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En syndflod af unge indtager havneområde

Holbæk - 15. november 2020 kl. 20:35 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Publikum var »hinanden«, måger og tilfældigt forbipasserende, da en syndflod af unge talenter indtog den gamle havn. Det var en generalprøve. Fredag den 20. november står de på Talenternes Aften over for et »rigtigt« publikum, med deres fem-minutters performences i Holbæk.

Det overordnede tema er syndfloden. Det er blevet til fem forskellige udtryk fremstillet til og fremført på stedet af elever fra de tre årgange på Holbæk Drama College, Billedkunstnerisk Grundkursus Holbæk og Forfattergrundkursus Midt- og Vestsjælland.

Udgangspunkt var at forsøge at mikse genrer, og det havde alle taget til sig med base i deres eget speciale.

Generalprøven søndag eftermiddag var afslutningen på to dages tværkunstnerisk workshop ledet af kunstnerkollektivet Von Trapp, som stillede op med billedkunstner Katrine Würtz Hansen, komponist Sandra Boss og danser Andrea Deres, som var med på et afbud.

De var imponeret over resultatet af to dages arbejde, hvor det lykkedes de unge at koge det hele ned til en fem minutters performance.

Men faktisk var de ikke så overrasket, for de unge havde vist stort engagement, gåpåmod og kreativitet under workshoppen.

Det er fem små fortolkninger af syndfloden, mennesket, Gud, undergang og lyset, når publikum bliver guidet ud på en tur fra den gamle bedding, bag Værftet og foran Kystlivscentret.

- Vi skulle have været på blandede hold og arbejdet på tværs af specialer. Det må vi ikke på grund af corona. Vi har før haft workshops, men jeg tror, det er første gang, vi har arbejdet med så mange genrer, som vi kunne inddrage sammen med vores speciale. Det har været spændende og anderledes, lød det fra Marie Skovgaard fra Holbæk Drama College 2. årgang.

På grund af coronarestriktioner med forsamlingsforbud på ti personer bliver publikum på fredag delt i mindre grupper og ført rundt.