Se billedserie Simon Drost fra Havnekiosken var en af idemændene til opstilling af skraldestativer. Nu er næsten 30 gamle trådstativer placeret på hotspots og klar til invasionen, når der fra 1. juli er gratis færge for gående, cyklister og handicapbiler. Foto: Margit Pedersen

En stor nyttig indsats for ingenting

Holbæk - 30. juni 2021 kl. 15:15 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Mindre skrald, tak, lyder det. Og nu er der ingen undskyldning for de mange turister, som de næste par måneder strømmer til Isefjordens Perle. Der er rundt omkring ved Orøs hotspots opstillet skraldestativer, og placeringerne er lagt ud på Google Maps.

Det er en nyttig indsats, hvor øboerne kvitterer med et tak for ingenting.

Det skal forstås bogstaveligt. Holbæk Kommunes nytteindsats skifter poserne, øboerne slipper for affald, og Miljøstyrelsens, Vejdirektoratets og Søværnskommandoens kampagne »Tak for ingenting... i naturen« får god reklame.

Ideen opstod i Orø Lokalforum efter det store rykind af turister i forbindelse med de gratis øfærger i sommeren 2020. Et par medlemmer tog ideen op, men så blev Orø Lokalforum nedlagt.

- I mellemtiden havde vi fået en øfællesskaber. Han spurgte, om jeg havde lyst til at gå videre med projektet, det havde jeg, og nu er vi oppe på at have næsten 30 skraldestativer, siger Simon Drost, Orø Havnekiosk.

Det er genbrugsstativer, som øboere beholdt, da alle husstande fik nye genbrugsbeholdere.

Øboere har doneret stativerne til det gode formål at mindske mængden af skrald på øen. Beboerforeningen, erhvervsliv og foreninger sponserer skiltning og poser, og hver torsdag bliver poserne tømt.

- Nytteindsatsen er i forvejen på Orø om torsdagen for blandt andet at holde stierne. De sørger nu for at skifte og hente poserne. Vi har også lokale ambassadører, som holder øje med poserne og ringer, hvis de er fyldt op, så kommer jeg og henter dem, forklarer Simon Drost.

Han opfordrer øboerne til at tage godt imod folkene fra nytteindsatsen og med et smil vise, at man værdsætter, at de hjælper øen med skraldet, for det ser mange frem til, tilføjer han.

- De skulle gerne synes, det er sjovt at komme på Orø. Vi kan være med til at skabe nogle gode oplevelser. Det kan være et glas koldt saftevand på en varm sommerdag, og de er velkomne her i Havnekiosken til kaffe og en is, siger Simon Drost.

I år er et læringsår for at se, om der er stativer nok, de bliver tømt nok, og hvor de skal stå. Målet er at få en fast ordning for at få mindre skrald i naturen.

- Vi har koblet os på kampagnen »Tak for ingenting...i naturen « og fået tilladelse til at lave vores egen lille kampagne med »Tak for ingenting...på Orø«