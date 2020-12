En sød hemmelighed blev årets hit

Bronzen i klik-konkurrencen 2020 gik til en historie med ekstra klik-madding på (click-bait, red.). Overskriften »Døde fisk i havne­bassin førte til over­raskende fund« er man nødt til at klikke på, hvis man vil have udløst spændingen og vide, hvad det var, man fandt. Og svaret er faktisk ganske overraskende. Men det kommer ikke her.