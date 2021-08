En social klub søger kunstgræs

Se billedserie Jimmi Vaarskov mener, at det er ved at være tid til en kunstgræsbane i Undløse, så der kan tilbydes fodbold hele året rundt. Foto: Thomas Olsen

Holbæk - 16. august 2021 kl. 05:52 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

Hver eneste vinter må ungdomsholdene i Undløse Boldklub gå på ufrivillig vinterpause i seks måneder. Der er nemlig ingen baner, der kan trænes på. I hvert fald ikke hvis de 7-årige skal i seng til bare nogenlunde sengetid. Samtidig må seniorspillerne køre de omkring otte kilometer frem og tilbage til Mørkøv, for at bruge Mørkøv IF's kunstgræsbane.

Det er man i Undløse Boldklub ved at være godt træt af, fordi det koster på især ungdomsmedlemstallet.

- Vi kan godt mærke, at Tuse, Tølløse og Mørkøv kan tilbyde noget, vi ikke kan. Det går med transport for seniorspillerne, men ikke ungdomsholdene, fortæller formand i Undløse Boldklub, Jimmi Vaarskov.

I Undløse Boldsklub er der i øjeblikket ungdomshold fra U7 - U10.

Undløse Boldklub er ikke en klub som alle andre. Den kan noget andet. I hvert fald ifølge formand Jimmi Vaarskov, der i 2020 blev kåret som årets fodboldleder af DBU.

- Vi lever højt på at være en social klub, så det gør ondt, når vi fra oktober til april har meget lidt at tilbyde, siger Jimmi Vaarskov.

Ud over transporttiden i vinterhalvåret er det heller ikke muligt for klubbens medlemmer at klæde om eller deltage i vinterturneringer, og dermed mister seniorspillerne en stor del af det sociale samvær. Det er ellers noget, spillerne vil køre langt for.

- To gange om ugen kommer der to biler med seniorspillere fra København, fortæller Jimmi Vaarskov.

Det er også blandt andet med baggrunden som social klub, at Undløse Boldklub ikke blot vil have en kunstgræsbane. Det vil have det, de selv kalder en "idrætslegeplads", som skal kunne bruges af alle byens beboere.

Der er allerede en del kunstgræsbaner i området omkring Undløse. Der er i øjeblikket blandt andet i Mørkøv, Tuse og Tølløse. Alligevel mener Jimmi Vaarskov, at Undløse vil udfylde et hul, fordi en bane der vil kunne aflaste presset på de andre baner, da nogle klubber i området så vil kunne bruge banerne i Undløse i stedet for et andet sted.

- Mange er ikke klar over, hvor stort pres, der er på banerne i området. Vi har prøvet at lave en fiktiv kalender for brug af en eventuel bane, og den bliver uden problemer fyldt op, fortæller Jimmi Vaarskov.

Ønsket om en ny kunstgræsbane har i den grad fået de frivillige i Undløse Boldklub til at træde i arbejdstøjet. I alt er der samlet omkring en million kroner ind. De er kommet via salg af folkeaktier, lokale sponsorer og et tilskud på 300.000 kroner fra Holbæk Kommunes Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne (PULO). Der er dog stadig et stykke op til de omkring fem millioner en ny kunstgræsbane koster.

Desuden har klubben tilbudt at stå for driften af både kunstgræsbanen og klubbens andre græsbaner, ligesom de allerede ligger inde med de projektører, der skal til for at kunne spille i vintermørket.

Formand for Holbæk Kommunes kultur- og fritidsudvalg, Ole Hansen (S) kender godt til det store arbejde, der udføres i klubben, og han og resten af kultur- og fritidsudvalget er da også opmærksomme på Undløse Boldklubs ønske, forsikrer han.

Han vil dog ikke love en kunstgræsbane, da der er mange andre ønsker til efterårets budgetforhandlinger.

- Vi behandler alle ønsker lige, og så er det jo et spørgsmål om prioritering, siger han og fortsætter.

- Der er ikke så stor økonomi som for eksempel sidste år, så der er ikke plads til de store armbevægelser.

Det endelige budget for 2021 til 2024 skal efter planen vedtages den 7. oktober af kommunalbestyrelsen.