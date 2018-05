En skole langt bedre end sit rygte

Folkeskolen er langt bedre end sit rygte. Der er et højt, fagligt niveau, et godt, socialt klima, og der er engagerede lærere og forældre.

Sådan blev der konkluderet flere gange, da omkring 30 i går var samlet til et møde om folkeskolen i Holbæk Kommune. Mødet blev holdt på Holbæk Bibliotek i Nygade, og det var privat arrangeret. Ida Aasvang, Bakkekammen i Holbæk, havde taget initiativet til det, dels for at bakke folkeskolen op, dels for at skabe et forældresamarbejde ikke alene på de enkelte skoler, men også skolerne imellem.