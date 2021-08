Se billedserie Der var onsdag eftermiddag rejsegilde på den første karré på det gamle idrætsområde i Holbæk Have. Forrest er det udgravningen til den næste karré, hvor mad og drikke ved rejsegildet blev serveret. Foto: Kaj Ove Jensen

En skål for første karré

Holbæk - 18. august 2021 kl. 20:43 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Der var masser af rosende ord både den ene og den anden vej, da der onsdag eftermiddag var rejsegilde på det første byggeri, som FB Gruppen A/S står bag på Holbæk bys gamle idrætsområde i Holbæk Have i den kommende halve snes år.

Den første karré med 86 lejligheder, der opføres lidt vest for Stadionhallen er kommet op i fuld højde, det vil sige tre og fire etager.

Administrerende ­direktør Hans-Bo Hyldig fra FB Gruppen bød velkommen til håndværkerne og gæsterne, der kunne følge, at den traditionelle krans blev sat på plads ved hjælp af en kran. Han fortalte, at udlejningen begynder på den anden side af nytår. Til sommer skal FB Gruppen aflevere byggeriet til pensionsselskabet PKA.

- Vildt hurtigt byggeri I sin tale sagde Holbæks borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S), at det er gået vildt hurtigt med byggeriet.

- Det er kun få måneder siden, de første maskiner for alvor gik i jorden. Og for en borgmester er der ikke noget bedre, end når tingene kører efter planen, sagde Christina Krzyrosiak Hansen.

Hun nævnte, at der alene på et år er blevet 800 flere indbyggere i Holbæk Kommune, så der nu er 72.500 indbyggere. Hvis den udvikling fortsætter, skal der bygges flere boliger, sagde hun, henvendt til FB Gruppens direktør. Borgmesteren glædede sig over, at der i området bliver tale om forskellige boligtyper.

Foruden den første karré opføres der yderligere to karreer - i alt knap 200 boliger - til PKA, hvis medlemmer har fortrinsret til at leje en del af boligerne.

Visionært og grønt En af medlemsorganisationerne er Dansk Sygeplejeråd (DSR). Formanden i DSR, Grete Christensen, Holbæk, er næstformand i PKA's bestyrelse, og hun holdt også tale ved rejsegildet.

- Jeg har fulgt udviklingen i byggeriet her jævnligt. Det er bare godt, at der bygges nogle boliger - for med de lønninger, vi har, kræver det nogle billige boliger, sagde Grete Christesen - med henvisning til den igangværende strejke på sygeplejeområdet.

Hun nævnte, at der også er flere andre medlemsorganisationer i PKA, og de kommende beboere bliver forhåbentlig glade for at bo i de nye boliger. Hun håbede, at de kan være med til at sikre en udvikling i byen, hvor hun for 40 år siden begyndte på Sygeplejeskolen. Hun takkede på PKA's vegne for et visionært, socialt og grønt bydelsprojekt.

En skål for den "førstefødte" Nikolaj Stampe, ejendomschef hos PKA, nævnte, at det trods corona og vådt vejr er lykkedes at komme langt med byggeriet på fem måneder. Han udråbte en skål for Holbæk Haves »førstefødte«.

Arkitekt Søren Yde Jensen fra Holscher Nordberg fortalte, at projektet er inspireret af Bedre Byggeskik, som havde sit arnested i Holbæk.

Ingcon A/S står for byggestyringen på byggepladsen. Medejer Jacob Bidstrup nævnte, at der aktivt er søgt efter lokale aktører, selv om der egentlig ikke var behov for at udskifte, men der er kommet flere lokale med.

Der er i øvrigt tænkt grønt på byggepladsen med en del genanvendelse af materialer, ligesom der er kørt jord fra pladsen til Ny Hage på Holbæk Havn i stedet for at køre det langt væk.

Indtagelsen af mad og drikke i forbindelse med rejsegildet var i øvrigt henlagt til et telt i udgravningen til den anden karré.