En sikker Black Friday i bymidten

- Vi er kommet frem til, at det er den bedste løsning, hvis vi skal kunne tilbyde vores besøgende en trygt og sikker indkøbstur. Opgaven er jo at tiltrække kunder til Holbæk bymidte, som gerne vil handle lokalt i butikkerne, og samtidig sikre os, at det foregår på forsvarlig måde. Derfor bliver det et event over flere dage, med mundbind og alle de sædvanlige supergode tilbud, siger chef for Holbæk Byforum, Jan Vestergård.

- Med coronavirus over landet er det ikke utænkeligt, at Black Friday i år kommer til at sætte nye rekorder på nettet. Jeg vil dog meget gerne slå et slag for, at borgerne bakker op om de lokale butikker - både i hverdagen og i Black Friday Weekend-dagene. Eventet er spredt ud, så vi ikke får store forsamlinger af mennesker, vores serviceguides er på plads, og butikkerne er som sædvanlig til Black Friday fyldt med masser af tilbud og besparelser på populære varer. Så kom trygt ud i byen og støt de fysiske butikker. Det er vigtigt, hvis de også skal være her med personlig betjening, god service og gode tilbud i morgen og næste år, slutter byforumchefen.