En pistol og truslen om at dø: 15-årig har mareridt efter røveri

Holbæk - 14. december 2017 kl. 14:55 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En pistol, der presses mod brystkassen og en trussel om at skulle dø.

Sådan gengav en 15-årig dreng ved Retten i Holbæk onsdag sin erindring om en episode, der udspillede sig 6. september i år.

Her blev han og en 18-årig kammerat truet med en pistol eller pistollignende genstand og udsat for både røveri og afpresning på Blegdammen i Holbæk og senere samme eftermiddag i parkeringskælderen under Føtex i Smedelundsgade.

To drenge på 16 og 17 år fra Jyderup og Holbæk er tiltalt i sagen, men nægter sig skyldige.

Under vidneforklaringen ved Retten i Holbæk kom det frem, at den 15-årige dreng som følge af episoden er afhængig af psykologhjælp og har været nødt til at flytte fra byen og starte på efterskole i stedet for en almindelig 9. klasse med sine venner, som det ellers var planen.

For han tør ikke længere færdes i Holbæk, som ellers er hans hjemby. Han går aldrig mere ud om aftenen, og han vågner ofte op om natten med mareridt, fortalte han i retten.

Den 16-årige dreng fra Jyderup er tiltalt for at have røvet i alt 1400 kroner fra den 15-årige og den 18-årige samt at have forsøgt at afpresse de to for 6000 kroner.

Han erkender at have modtaget penge, men nægter sig skyldig i trusler og nægter, at han har brugt et våben i forbindelse med episoderne i september.

Truet ved højlys dag Også en 17-årig dreng fra Holbæk er tiltalt i sagen, dog for medvirken, idet han ifølge anklagemyndigheden »understøttede« røveriet og afpresningen ved ikke at forlade stedet.

I retten benægtede den 17-årige dog, at han vidste, hvad der foregik, selvom han var med under hele episoden.

Han forklarede, at han havde pollenallergi i udbrud og derfor stod lidt væk under konfrontationen og kløede sine øjne og nyste.

Det 15-årige offer forklarede imidlertid, at den 17-årige stod lige ved siden af, da den 16-årige dreng fra Jyderup beordrede ham og hans kammerat til at stille sig op ad muren til Skt. Nikolai Kirkegård og holde hænderne ned langs siden af kroppen.

De havde fået besked på at skulle mødes, og da de kom frem, fik de af den 16-årige at vide, at de havde fået en såkaldt »dummebøde«. Den fik de, fordi den 16-årige havde hørt, at de havde skubbet til en dreng på otte år. En hændelse, som de to drenge nægter.

Den 16-årige slog de to drenge flere gange i ansigtet med flad hånd, ligesom han ifølge den 15-åriges forklaring pegede på dem med det, som han mener, var en ægte pistol.

Herefter afleverede den 18-årige kammerat 400 kroner, som han havde i lommen. Penge, som den 16-årige i retten hævdede, at han fik frivilligt.

I alt ville den 16-årige have 8000 kroner. Pengene ville han give til den otte-årige dreng, forklarede han i retten.

Kort efter udleverede de to drenge derfor 1000 kroner mere, som den 15-årige lånte af en veninde, han ringede op under episoden. Det foregik i parkeringskælderen under Føtex i Smedelundsgade, hvor de to drenge forklarede at være blevet udsat for afpresning.

De var blevet beordret hen til parkeringskælderen af den 16-årige jyderupper og havde fulgt med, fordi de var bange, blev det forklaret.

6000 kroner mere Men de 1400 kroner var ikke nok, og derfor skulle den 16-årige dreng fra Jyderup ifølge den 15-åriges forklaring have sagt, at de senest dagen efter klokken 12 skulle have skaffet 6000 kroner yderligere.

Hvis de ikke skaffede dem, ville han komme ud på den 15-åriges skole og skyde ham.

Han foreslog desuden, at de bare kunne tage et lån eller fortælle deres forældre, at de skyldte penge til hash, lød det fra den 15-årige.

Det endte med, at den 15-årige samme dag fortalte om episoden til sin mor, og sagen blev anmeldt.

Tre dage efter blev han angiveligt truet til at trække anmeldelsen tilbage, men det indgår ikke i den verserende sag, at der skulle være udstedt trusler mod vidner.

Retssagen mod den 16-årige jyderupper og den 17-årige dreng fra Holbæk begyndte onsdag og fortsatte torsdag, hvor der efter planen skulle falde dom.

Men retten besluttede onsdag, at den 16-årige tiltalte skal mentalundersøges, før han kan få sin dom. Derfor ventes der kun at falde dom over den 17-årige holbækker torsdag.

