En pind i næsen: 18 covid-19 smittede på nyoprettet teststations første dag.

Holbæk - 15. december 2020 kl. 12:04 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Håbet var et negativt svar, og det fik de fleste efter at have fået en lyntest i Falcks nyoprettede testcenter i Stadionhallen i Holbæk. 18 ud af 648 test var positive - det svarer til 2,8 procent smittede og ligger lige under de tre procent, som findes ved PCR-test i det offentlige system.

De første havde ventet et par timer, inden døren blev åbnet klokken 11. Derefter gik det overraskende hurtigt, lød det fra flere i køen.

Ventetiden nåede op over to timer, da den var længst. Den sidste time stod der hele tiden cirka 20 og ventede på en antigentest.

Dag ét i Falcks første af mange nye testcentre forløb roligt, selv om mange af poderne var nyansatte og nyoplærte få timer inden åbningen.

- Vi har tre podestationer, og målet er at nå 1000 test om dagen. Det er normeret til otte mand og en teamleder, men vi har doblet op til 16 mand, til alle får rutinen. Det fungerede godt, men der var fejl, som vi får rettet i dag, understreger operativ leder Sara Seidler, Falck.

Alle bevarede roen og sørgede for at overholde alle sikkerhedsforanstaltninger på trods af presset. Også folk i køen og indenfor i Stadionhallen holdt behørig afstand og sprittede hænder.

Hun er tilfreds med 648 test den første dag, men forventer 1000 på dag to. Vejrudsigten med regn kan dog holde nogle fra at stille sig timevis i kø, erkender hun.

Men modsat mandag skulle der gerne være lys ved Stadionhallen, når mørket sænker sig.

Et par timer for at blive testet er langt under ventetiden til en test i det offentlige system.

Til en test på Region Sjællands testcenter i Holbæk er der en ventetid på 17 dage, og uden symptomer er det derfor umuligt at blive testet inden juleaften.

Det tager også flere dage at få et svar, mens lyntesten svarer til sit navn. Svaret kommer efter 15-20 minutter.

Håbet er, at ventetiden til PCR-testen i de offentlige testcentre bliver bragt betydeligt ned i takt med, at Falck åbner flere teststationer.

Falcks ambition er, at uanset hvor man bor, må der højst være en times kørsel til en gratis corona-lyntest uden tidsbestilling.

Teststationerne er beregnet til personer uden eller med meget få symptomer, og det er også det billede, Sara Seidler så på første- dagen.

De fleste tog næseprøven flot, selv om det godt kan trække nogle tårer. Også børn kan blive lyntestet, hvis de er over fem år, og det var nogle seje unger, som blev testet mandag, bemærker Sara Seidler. Poderne giver sig også mere tid, når det er børn, tilføjer hun.

Der er åbent hver dag i testcentret på Borgmestergårdsvej fra 9 til 20 på hverdage og fra 9 til 19 i weekenden.