Se billedserie Det er så godt, at det er en ommer, lød det fra publikum til 12 timers minifestival mellem bøgetræerne i Svinningegårdens have. Og det vil gårdens ejer og initiativtageren Simon P. Hansen-Nord gerne, men det afhænger af evalueringen af dagen - og økonomien. Foto: Mie Neel

En ommer: Publikum og artister klar til ny minifestival mellem bøgertræer

Holbæk - 25. juli 2021 kl. 12:40 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Carpark North - med og uden mundbind, stolerækker og afstand. Koncertfællesskabet fra Odsherred, Tisvilde, Jyllinge og Gentofte var ikke i tvivl. Det var en forløsning af få lov til at hoppe, danse, synge og være tæt foran scenen. Så tak til arrangøren, lød det lørdag i Svinningegårdens have, hvor omkring 800 mennesker fik festivalstemningen tilbage.

Simon P. Hansen-Nords beslutning om at erstatte de droppede festivaller med en 12 timers musikfest i egen have mellem bøgetræerne er en ommer og bør blive en tradition, lød det blandt andet fra Peter Madsen, Gislinge, der har savnet de store koncerter under coronapandemien.

Opbakning fra nær og fjern - Vi er en flok lokale, som kommer for musikken, de gode bajere, have det sjovt, møde folk og støtte et lokalt initiativ. Simon (P. Hansen-Nord) skal have et stort skulderklap, fastslog han.

Peter Madsen matchede flertallet af et ret voksent publikum, men havde selv »medbragt« nogle af lokalområdets unge.

Foran scenen sad Anne Holm, Roskilde, og ventede på dagens andet navn, Jonah Blacksmith, der havde fornøjelsen af Carpark North som opvarmning.

Ved siden af ventede Laura Jørgensen, Amager, og Kecia Nielsen, Høje Taastrup, på at feste sammen med L.I.G.A. Og de tre var ikke de eneste »langvejs fra«.

Blandt andet kom Ole Emmerich og Nina Winther fra Værløse. De havde søgt på koncerter og syntes, det lød hyggeligt med havekoncert under bøgetræer. Det blev dog mere et beachparty, de havde sat sig godt til rette på en solbeskinnet plet i haven med sand og (børne)badebassin, hvorfra de nød musik og stemning langt fra scenen.

Jagter gode musikoplevelser Andre gik efter at være helt tæt på musikken.

- Vi er en flok, der tager af sted sammen til gode musikoplevelser. Det har vi gjort i mange år, og det har vi savnet under pandemien. Vi var i november til Carpark North i Roskilde Hallen, hvor vi sad på stole på hveranden række og skulle bære mundbind. Det ødelagde meget, når vi helst vil være tæt på musikken og danse, bemærkede Christina Friis, Grevinge.

Med sig havde hun blandt andet sin mand, Morten Friis, veninden gennem 26 år Christina Sunke, Fårevejle, der sammen med Anja Trap Sparsing, Gudmindrup, er arbejdskolleger i akutafdelingen på Holbæk Sygehus, Martin Wagner, Gudmindrup, Marianne Ludvig, Tisvilde, Nina Ellingsøe, Gentofte, og Helle Petersen, Jyllinge.

Det handler om musikken, men lige så meget om at være sammen, og alle er velkomne i flokken, understregede Marianne Ludvig.

Tre gange Carpark North De havde købt billetter til en god og varm koncertlørdag. Det havde Amanda Pedersen, Ruds Vedby ikke. Hun havde vundet billetter i Radio 100, og på den måde nåede hun og veninden Jeanette Johnsen at høre Carpark North to dage i træk.

- Vi har holdt ferie en uge hos mig i Randers, og den sluttede fredag i Aarhus i Tivoli Friheden med to Carpark North koncerter. Det er helt tilfældigt, vi følger ikke bandet, forsikrede Jeanette Johnsen.

Ud over de nævnte bands spillede Peter & De Andre Kopier og Scarlet Pleasure ,og der var afterparty med dj.

Opfordringer til gentagelse Der kom mange opfordringer til en minifestival mellem Svinningegårdens bøgetræer i 2022.

- Det hørte jeg fra mange, og jeg er ikke afvisende. Det har været sjovt, men nu skal bestyrelsen i foreningen Svinningegården Live evaluere dagen, før vi træffer en beslutning, siger Simon P. Hansen-Nord.

Han er tilfreds med forløbet, selv om der kunne have været mange flere på plænen. Han har endnu ikke helt overblik, men gætter på omkring 800 solgte billetter. Det kan ikke dække udgifterne til blandt andet musikere, lyd, scene, vagter og shuttlebusser til og fra Holbæk og Svinninge Station. Evalueringen vil afsløre, hvor stort et underskud, det ender med.

Men der er et vist positivt pres, ikke kun publikum håber på, der er skabt en tradition på Svinningegården. Artisterne var glade og gav udtryk for, at de er klar til at komme igen, tilføjer Simon P. Hansen-Nord.