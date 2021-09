Se billedserie Sytter Kristensen, formand for Handicaprådet, udveksler bemærkninger med ældrerådsformand Johnny Petersen. Foto: Per Christensen

En ny hjemmepleje er på vej

Holbæk - 02. september 2021 kl. 23:55 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Konturerne til en ny hjemmepleje i Holbæk Kommune blev tegnet op, da omkring 50 borgere torsdag aften mødtes med lederne af syv af de otte partier i kommunalbestyrelsen.

Aftenens emne i Rotationen i Holbæk var kommunens budget for 2022, hvor der allerede er indlagt et løft på 8,5 millioner kroner til ældreområdet, men hvor et stort flertal vil finde flere penge til den endelige udgave af budgettet.

På mødet meldte borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) ud, at Socialdemokraterne går efter at finde ekstra fem millioner til ældreområdet.

Hvordan de skal bruges, overlod hun i vidt omfang til Camilla Hove Lund at forklare. Venstres borgmesterkandidat har nemlig et forslag, som S bakker op, forklarede borgmesteren.

Steen Klink (DF) vil gerne have mere liv i de aktive centre. Et middel kunne være at forære de ældre en spisebillet om ugen - eller to.

Emrah Tuncer (R) vil gerne bruge noget af en ny bæredygtighedspulje til et viden- og værkstedscenter - et sted, hvor borgere og virksomheder kan få rådgivning om en mere bæredygtig tilværelse.

Michael Suhr (K) vil gerne have en valgkamp, hvor politikerne giver et bud på Holbæk Kommune i 2030. Hans eget bud er, at Holbæk skal sælge sig selv som kunst-, kur- og kulturby. Det vil trække folk til.

Bente Röttig (SF) bemærkede, at SF også kan være erhvervsvenlig. Hun vil gerne give tilskud til erhvervsforeningerne uden for Holbæk by. Hvorfor er det kun foreningen i købstaden, som skal have tilskud? spurgte hun. Et lille udpluk af de politiske meldinger ved borgermødet: Kernen i Venstres idé er at dele medarbejderne i hjemmeplejen op i mindre grupper - teams - som i vidt omfang selv skal tilrettelægge deres arbejde. Det vil give en mere smidig hjemmepleje, og sidegevinsten skulle meget gerne blive mere arbejdsglæde.

- Rekruttering af personale er den mest påtrængende udfordring, men vi kan gøre arbejdet mere attraktivt ved at give medarbejderne flere kompetencer og ikke mindst mere indflydelse, forklarede Camilla Hove Lund.

Den var Bente Röttig (SF) også med på, og Michael Suhr (K) glædede sig over, at hans vedvarende kamp for decentralisering ser ud til at give pote på ældreområdet.

Brug for flere penge Ældrerådsformand Johnny Pedersen spurgte til, hvad de ekstra 8,5 millioner konkret skal bruges til.

Han fik blandt andet svar af Christina Krzyrosiak Hansen, som forklarede, at de i vidt omfang skal bruges til rehabilitering. Så hvis man skal i gang med teams-ideen, skal der findes ekstra penge til.

Men da de to store partier i kommunalbestyrelsen er enige om den idé, behøver man ikke vente til efter valget for at regne ud, at det er den vej, vinden blæser.

Lidt mere tvivl kan der være om en anden idé fra Socialdemokraterne, hvor Christina Krzyrosiak Hansen slog til lyd for, at det faste personale kan suppleres med for eksempel unge ledige, som kan besøge de ældre og modvirke ensomhed.

De ældre vil gerne have besøg, og de unge vil gerne bruges til noget, bemærkede hun.

Dét mente Emrah Tuncer (R) var at forplumre tingene. Det, der er brug for, er personale nok og personale, der er tilstrækkeligt uddannede, sagde han.

To slags plejecentre? Lige nu har kommunen et nyt plejecenter i Holbæk by i støbeskeen. Og i det nye budget er der en lille pose penge til at starte på endnu et plejecenter.

Tidligere ældrerådsformand Steen Kristian Eriksen slog til lyd for, at kommunen så overvejer en opdeling, så et plejecenter er for demente og et andet for ældre, hvor hovedet er i fin form.

Den kunne Camilla Hove Lund godt se for sig. For der er ældre, som får masser af hjemmehjælp, men ikke ønsker at være på plejecenter sammen med demente, selv om deres forhold kunne tale for en plejecenterplads, påpegede hun.

Ud over ældreområdet står også socialområdet til at få et solidt løft på næste års budget - over 23 millioner. Og de er hårdt tiltrængt, fremgik det fra både politiker- og borgerside. En analyse har afdækket en række udfordringer og angivet områder, hvor der skal sættes ind.

- Men hvornår sker det? spurgte Sytter Kristensen, formand for Handicaprådet.

Bente Röttig svarede, at socialudvalget har bedt administrationen om en handleplan. Men både hun og Emrah Tuncer erkendte, at der sagtens kan gå et år, før der er vedtaget konkrete forslag, som vil kunne mærkes.