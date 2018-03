Mette Olsen Kvartet sender bandets første cd på gaden 24. marts. Titlen Still Alive skal tages bogstaveligt, efter et langt og hårdt forløb med en livstruende kræftsygdom er cd?en en hyldest til livet og tak til alle, der hjalp hende igennem. Foto: Thomas Hornum

En musikalsk hyldest til livetpå cd

- Sangen gav glæde og mening i tilværelsen. Tre uger efter en seks timer lang kræftopreration begyndte jeg at synge med bandet, Sangen har været en gave under forløbet sammen med støtten fra fagfolk, familie, venner og min veninde. Det fik mig til at fokusere på det lys, der i mørket og vende mine tanker, så en destruktiv og udmattende frygt ikke fik overtaget, siger Mette Olsen til Nordvestnyt fredag.

Mette Olsen blev under forløbet opfordret til at deltage i DR's kommende afløser for X Factor »En sang fra hjertet«. Det var oplevelsen under indspilningen af hendes sang fra hjertet, der gav hende lyst til at udgive bandets første cd.