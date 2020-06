Realdania har i forbindelse med kampagnen »Underværker« ydet en million kroner i støtte til etablering af et bevægelsesrum og et tilhørende badehus med sauna på Makvärket ved Knabstrup.

En million i støtte til badehus

Holbæk - 04. juni 2020 kl. 10:50 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det første, store skridt er taget mod etableringen af et nyt bevægelsesrum med tilhørende badehus og sauna på Makvärket ved Knabstrup.

Her er der i en del af den gamle keramikfabrik og teglværk etableret et brugerstyret kulturhus med navnet Makvärket. Huset har søgt støtte fra Realdanias kampagne »Underværker«, som yder støtte til ildsjæle i det byggede miljø.

Støtten er på én million kroner. Det samlede budget er på 2.681.500 kroner, så der er et stykke vej endnu.

- Støtten fra Realdania er den første del, vi får, og det er en rigtig god start. Vi har ansøgning mere ude, og vi har flere på vej, fortæller Lasse Nielsen, der er aktivist på Makvärket.

En fest at bade sammen I projektet Makvärket Movement er ideen at skabe et bevægelsesrum med tilhørende badehus. Det skal være et eksperimenterende rum, der indbyder til leg og aktivitet for børn og voksne med et blødt gulv under en jungle af klatrebaner, gangbroer og gemmekroge i flere niveauer.

I badehuset ved siden af skal de inspirerende faciliteter understøtte en badekultur, hvor det kan være en fest at bade sammen. Badehuset muliggør desuden weekendkurser og festivaler for bevægelse.

Målet er, at Movement skal blive et nyskabende sted, hvor kreativitet, kunst og fysisk udfoldelse mødes. Sport er noget andet end fodbold og fitnesscentre, og bevægelse handler om fællesskab frem for konkurrence, hedder det i Makvärkets beskrivelse.

Makvarket rummer nu et seminarhus med 50 sove­pladser, cirkussal, caféområde, storkøkken, åbne værksteder og køkkenhave.

Kig til stjernerne fra saunaen Bevægelsesrum og badehus er på i alt cirka 300 kvadratmeter. Baderummet skal ligge under et hvælvet fabriksloft op ad den nyetablerede glasgang, som gennemstrømmer fabrikken.

Det muliggør et mangefarvet lysindfald til badene og udkig til stjernerne fra saunaen. Bevægelsesrummets placering giver mulighed for at åbne til kip og skabe et stort lyst rum med plads til flere niveauer.

Rummet skal energirenoveres, og der skal etableres sportsgulv, bygges klatrebaner, hængebroer og kringelkroge og indkøbes udstyr.

Håber at komme i gang til efteråret Badehuset skal ligeledes energirenoveres og etableres med terrazzo på gulv samt fliser, lerpuds og marmorpolering på væggene. Der skal installeres bade, toiletter og bygges en sauna og koldtvandstønde. Materialevalget vil være med bæredygtighed og genanvendelse i fokus. Som varmekilde installeres en stor varmepumpe kombineret med en solfanger.

- Vi håber at komme i gang med byggeriet til efteråret, men det kan også blive lidt senere, siger Lasse Nielsen.