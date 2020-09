Da velfærdsalliancen var blevet forsynet med underskrifter, fik borgmesteren overrakt en gave af DBU. En landsholdstrøje forsynet med spillernes autografer.Foto: Palle Mogensen

En landsholdstrøje til borgmesteren

Holbæk - 24. september 2020 kl. 19:12 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens 38 fodboldglade piger i alderen fem til 11 år drønede rundt i baggrunden, blev der torsdag eftermiddag sat et par officielle underskrifter på en aftale, som Holbæk Kommune og Dansk Boldspil Union, DBU, har indgået.

Det var Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen (S) og formanden for DBU Sjælland, Jakob Koed, der underskrev aftalen.

Det foregik ved boldbanerne i Nørre Jernløse, hvor pigerne og deres forældre fik selskab af blandt pressefolk og repræsentanter for DBU og kommunen.

Christina Krzyrosiak Hansen fortalte i sin lille tale, at hun ikke kender meget til fodbold.

Men hun har bidt mærke i, at der er tale om en holdsport, hvilket glæder hende.

- Og det betyder, at der er brug for alle, og at alle yder deres bedste, sagde hun blandt andet.

Velfærdsalliancen skulle egentlig have været skrevet under allerede i foråret, men det satte nedlukningen i forbindelse med corona-epidemien en stopper for.

Men nu lykkedes det at få det formelle i orden.

Aftalen med DBU er vigtit for kommunen, mener Christina Krzyrosiak Hansen.

- For vi skal sikre os, at der er sportsmuligheder for både drenge og piger. Og så skal vi som kommune sørge for at få borgerne til at blive en del af et fællesskab. Det er en vigtig opgave, og den har vi fået en mulighed for at løse med velfærdsalliancen, fortæller hun.

Jakob Koed var ligeledes godt tilfreds.

- Det her kommer til at styrke samarbejdet mellem kommunen og de enkelte klubber. Og så handler det jo ikke bare om fodbold, mente han blandt andet.

Velfærdsalliancen skal være med til at udvikle pige-/kvindefodbolden i de lokale klubber.

Det skal blandt andet ske ved hjælp af Foldbold Fitness, som er et landsdækkende motionskoncept.

Her kan man komme og træne fodbold en til to gange om ugen uden at skulle binde sig til at deltage i turneringer.

Men velfærdsallliancen handler ikke kun om de unge piger.

For en del af konceptet er »Fodbold for hjertet« Her kan primært ældre borgere med hjerte-kar problemer følge et skræddersyet træningsprogram to gange om ugen.

Og så er der projektet »Fælles fodslag for en aktiv fremtid«.

Her er det meningen, at modtagere af offentlige ydelser i alderen 25 til 35 år i et halvt år skal deltage i et forløb, som skal bringe dem i bedre form og give dem bedre selvtillid.