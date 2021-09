Blandt andre skolerne har brugt grundigt af de midler, de fik overført fra sidste års budget. Det er med til at presse budgettet. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

En kasse, der bugner - og nogle udfordringer

Holbæk - 11. september 2021 kl. 07:15 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Det er ikke kontanter, Holbæk Kommune mangler. Lige nu er der cirka 400 millioner i kassen, og næste år kan beløbet blive endnu større.

Det fremgår af budgetrevision 3, hvor administrationen tager overblik over kommunens økonomi.

Penge i kassen er altid godt. Men det er ikke i sig selv et udtryk for, om en kommune er rig eller fattig. Kassebeholdningen siger for eksempel intet om, hvordan det går for borgere og virksomheder. Men når kassen vokser år for år, som det er sket i Holbæk de senere år, er det i hvert fald udtryk for, at den kommunale økonomi hænger rimeligt fornuftigt sammen.

En af de afgørende ting er naturligvis, om indtægter og udgifter til den daglige drift hænger sammen. Og det gør de i Holbæk Kommune - også selv om administrationen anbefaler, at man holder igen resten af året.

For det er kun den del af den samlede drift, der hedder »service-udgifter«, der tegner til at skride. Den samlede drift er i balance. Ser man bort fra de særlige coronaudgifter, forventes kommunens samlede driftsregnskab at ende med et mindreforbrug på 14 millioner. I et budget på cirka fem milliarder er det så tæt, man kan komme på fuldstændig balance.

Dykker man ned under overfladen, finder man så de udfordringer, der trods alt er. Én udfordring er statens serviceloft, som sætter grænsen for, hvad kommunen må bruge på velfærd - børn, unge og ældre.

Overførsler En anden udfordring - som også an berører serviceudgifterne - er de såkaldte overførsler. Lidt forenklet handler det om, at afdelinger og institutioner kan spare lidt op og tage pengene med ind i næste budgetår.

På et tidspunkt vil de naturligvis gerne bruge pengene.

Det går fint, så længe overførslerne fra år til år holder sig på nogenlunde samme niveau - altså at man bruger nogle af pengene fra sidste år, men alligevel ender med at skubbe et tilsvarende beløb ind i næste budgetår.

Men netop i 2021 har flere områder i kommunen, blandt andre skolerne, taget for sig af overførslerne. Og samtidig er de beløb, som står til at blive overført til næste år, mindre end normalt. Og så er der pludselig brugt flere penge, end der var regnet med i budgettet.

Men også dét er noget, som kan modvirkes, hvis man holder tilbage resten af året.

