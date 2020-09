Foto: Per Christensen

Jægere fra både Sverige og Tyskland deltog i søndagens markprøver for jagthunde på Tuse Næs under regi af Danmarks Jægerforbund.

En jagt uden geværer på marken

Omkring 15 entusiastiske jægere mødtes søndag morgen på Tuse Næs for at deltage i markprøver under Danmarks Jægerforbund.