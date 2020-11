En hemmelig juletræstænding

Se billedserie Holbæks juletræ har nu fået lys på, men ikke mange var til stede ved lystændingen, for den var hemmelig.Foto: Mediehus Vestsjælland

Holbæk - 20. november 2020

Både julemanden og Holbæks borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen dukkede op, da Holbæks juletræ blev tændt fredag.

Borgmesteren holdt endda en lille juletale, men der var ikke andre end julemanden og et par stykker mere til at høre den, da hverken børn eller voksne var dukket op for at følge juletræstændingen.

Men det var måske ikke så mærkeligt, for arrangementet fandt sted klokken 5 om morgenen.

Ikke et normalt tidspunkt at lægge den slags arrangementer, men tidspunktet var dog meget velvalgt, lyder det fra Jan Vestergård, der er chef for Holbæk Byforum.

- Normalt trækker juletræstændingen i Holbæk et par tusinde mennesker til. Det går ikke i år på grund af coronaen. Men derfor skal folk ikke snydes. Så for at undgå, at der forsamlede sig en større mængde mennesker, afviklede vi efter borgmesterens forslag arrangementet meget tidligt om morgenen. Jeg sørgede så for at filme det hele og livestreame det på vores Facebook-side, hvor man kan gå ind og se det, fortæller han.

I det hele taget har det været ekstra vigtigt for Jan Vestergård, at julen bliver markeret i byen.

For corona-situationen med de forskellige restriktioner gør ondt mange steder, og derfor er det nødvendigt at holde fast i traditionerne.

- Juletræet er med sine 17 meter det højeste, byen endnu har haft. Det betød blandt andet, at da vi satte lys på, var der ikke nok. Så vi måtte ud at købe mere. Vi har også udvidet julebelysningen, og det hele er et signal til hele byen om, at vi gerne vil julen, fortæller han.

Jan Vestergård opfordrer i den forbindelse til, at man benytter de lokale butikker til juleindkøbene.

- Det er den eneste måde at sikre, at butikkerne også er her i fremtiden, siger han.