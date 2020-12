Se billedserie Skolelærer Søren Meinert er en af de lokale ildsjæle i Vipperød, og han hjalp Olivia og Mads fra 1. E på Kildedamsskolen med at plante et par af træerne i den nye undervisningsskov. Foto: Per Christensen

En helt ny skov er plantet

Holbæk - 18. december 2020

Surt regnvejr forhindrede ikke Mads og Olivia fra 1.E på Kildedamsskolen i Vipperød at have de store smil på, da de torsdag morgen foran en række fotografer plantede træer på en mark ved Spejderhytten i Vipperød.

Træerne, de plantede, bliver en del af en undervisningsskov, som er blevet til i samarbejde mellem Banedanmark og organisationen Plant et træ.

Banedanmark er i øjeblikket i gang med at elektrificere togstrækningen mellem Roskilde og Holbæk.

I den forbindelse har det været nødvendigt at fælde en række træer langs banen, og så er det aftalen, at Banedanmark sørger for, at der bliver plantet nye træer som erstatning.

- Normalt betaler vi penge til en pulje, og nogen sørger så for, at der bliver plantet nye træer et eller andet sted, men her har vi haft mulighed for at plante lokalt, og det, synes jeg, er fantastisk, fortæller Lars Lundby, der er projektleder for elektrificeringen af Nordvestbanen mellem Roskilde og Holbæk.

Fra Plant et træ var blandt andet landsformand Je­sper Døssing mødt op, og det glædede ham, at endnu en undervisningsskov har set dagens lys i Danmark.

- De findes i mange forskellige udformninger. Den her i Vipperød bliver en skov med over 3000 træer i 13 forskellige sorter, som alle findes i Danmark, fortæller han.

Jens Døssing forklarer, at organisationen i de første par år vil holde øje med den nye skov og sørge for at udskifte de træer, som eventuelt går ud undervejs.

Lokal ildsjæl står bag Den nye undervisningsskov var ikke blevet til noget uden den lokale ildsjæl Søren Meinert.

Han er medlem af Vipperød Lokalforum og lærer på byens skole, og det var ham, som for et stykke tid siden tog fat i Lars Lundby og foreslog, at de nye træer, som Banedanmark var forpligtet til at plante, jo passende kunne danne en ny skov i Vipperød.

- For nogle år siden blev nogle forskellige stier spærret af, og det betød, at vi har haft problemer med at finde et grønt område. Specielt har vi her på skolen savnet et sted, hvor vi kunne gå hen med børnene. Så derfor foreslog jeg, at der blev plantet en undervisningsskov ved Spejderhytten, hvor der i forvejen er en shelterplads, fortæller han.

Søren Meinert havde gerne set, at indvielsen af den nye skov var blevet en større begivenhed.

- Vi skulle selvfølgelig have haft de enkelte klasser til at plante træerne. Men på grund af coronaen har det ikke været muligt, så sådan er det, siger han.

Det kommer til at vare en del år, før den nye skov, som breder sig over næsten en hektar, kan betegnes som en rigtig skov med store træer, man kan gå ind imellem.

Og kigger man på den fra oven, vil den have form som et træ med grene og blade ud til siden.