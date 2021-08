Se billedserie Holbæk Kommunes koordinator for Fjordens Dag, Annette Borch, sammen med formand for Søspejdernes bestyrelse, Tristan Falke. Søspejderne i Holbæk er en af i alt 12 foreninger og organisationer, som inviterer på gratis fjord-aktiviteter. Fotos Jette Bundgaard.

En hel dag med gratis glæder på vandet

Holbæk - 03. august 2021

Aktiviteter, som knytter sig til fjorden - hvad enten de foregår ved, på eller i vandet - præsenteres samlet på Fjordens Dag søndag den 15. august klokken 10-15.

- Det er første gang, vi gennemfører et sådant arrangement, men det er bestemt meningen, at det skal blive en tradition, siger Annette Borch, der er Holbæk Kommunes koordinator for dagen. Bag aktiviteterne står 12 lokale foreninger og organisationer, som med Fjordens Dag får en lejlighed til at præsentere deres fritidstilbud for borgerne. Blandt dem er Søspejderne, som med formand Tristan Falke i spidsen vil vise de besøgende, hvad Søspejderne går og laver til daglig. Man kan også komme med ud på en sejltur i en af klubbens fire Svendborg joller.

Søspejderne har deres klubhus på Finsing Plads og holder til i Annekshavnen (bag Filmtorvet). Klubben fylder 80 år her i sommer og har ca. lige så mange medlemmer i alderen fra otte til 23 år.

- Selv om vi har fin tilgang af nye spejdere, tror jeg ikke, at der er så mange af de lokale borgere, der ville vide, hvem Søspejderne er, hvis jeg stillede mig op på Ahlgade og lavede en rundspørge. Sådan er der nok også andre af foreningerne, der har det. Derfor er Fjordens Dag en rigtig god anledning til at invitere inden for til nogle aktiviteter, siger formand for Søspejdernes bestyrelse, Tristan Falke. Udover sejlturen vil han gerne fortælle de besøgende om det fine sammenhold i klubben og om, hvordan spejderne udvikler sig, mens de er medlemmer. - Vi har masser af sammenhold, kammeratskab, gnist og engagement i klubben, og fire ud af seks af vores seniorspejdere starter efterfølgende på en maritim uddannelse, forklarer Tristan Falke.

Foruden Søspejderne har Holbæk og Omegns Lystfiskerforening, Holbæk Roklub, Holbæk Sejlklub, Vinterbadeklubben ved Marinaen, Holbæk Løbe- og Motionsklub og Holbæk Kajak Klub også aktiviteter på dagen. Derudover inviterer Kystliv Holbæk på en tur med en af centrets nye Isefjordsjoller. Man kan også komme ud at sejle med Hjalm eller prøve stand up paddel med Holbæks Grønne Lunge. På dagen indvies også det nye Mødested Holbæk Gl. Havn, som vi tidligere har skrevet om her i avisen. Indvielsen foregår klokken 14 på Midtermolen, hvorefter Sømileruten, en historisk havnevandring, præsenteres.

Alle aktiviteterne på dagen er gratis og henvender sig til hele familien. - Fjordens Dag er en del af Bevæg dig for livet, som er en større aftale mellem Holbæk Kommune, DIF og DGI. Den skal efter planen skal få flere borgere i bevægelse enten uorganiseret eller i foreningeregi, forklarer Annette Borch. Hun peger samtidig på, at aktiviteterne på Fjordens Dag ikke burde afskrække nogen: - De spænder fra det helt afslappede, hvor man 'bare ser på' som på turen med Hjalm, og dem hvor pulsen kommer op. Det er for eksempel polo-kajak med Holbæk Roklub eller en løbetur med Holbæk Løbe- og Motionsklub, siger hun.

Både Annette Borch og Tristan Falke er enige om, at Holbæk er unik på grund af sin kystnære placering, og at der er al mulig grund til at kaste sig ud i de forskellige tilbud på dagen og måske blive inspireret til en ny fritidsaktivitet: - Jeg tror, at corona-tiden har åbnet manges øjne for naturen og givet flere mod på at komme ud at bruge den. Her kan Fjordens Dag fungere som et vindue, der kan opretholde og måske booste naturinteressen, siger Annette Borch.

- Når man kommer til Holbæk fra søsiden er der kun 200 meter til hovedgaden. Den forbindelse mellem byen og fjorden er unik, og noget man burde udnytte endnu mere, slutter Tristan Falke

Hele programmet for dagen finder man på Holbæk Kommunes hjemmeside.