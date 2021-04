En halv million i støtte til stråtage

Under overskriften »landsbyfornyelse« har ejerne af to ejendomme på Tuse Næs pæne udsigter til at få et tilskud til at renovere de to ejendommes stråtage.

I projektudvalget for udvikling af lokalområderne er der fuld opbakning til at sende knap en halv million kroner til næsset - med den lille finesse, at kommunen selv slipper med at betale knap 100.000 kroner. Resten af pengene kommer fra staten.