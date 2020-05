Se billedserie Indehaver Gitte Bøgh og medarbejderne kender de fleste af menneskene bag de 225 stande. Hun har haft Kram & Co siden 2015. Foto Jette Bundgaard.

En håndsrækning fra Kram & Co

Holbæk - 11. maj 2020 kl. 20:30 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kram & Co i Holbæk Mega Center er et indendørs marked, hvor man kan sælge og købe brugte ting og sager. Forretningen, som har eksisteret siden 2015, er foruden at være et loppemarked også et socialt mødested. I

ndehaver Gitte Bøgh og medarbejderne kender de fleste af menneskene bag de 225 stande, på samme måde, som man måske kender hinanden i en lille landsby.

- I bund og grund holder vi rigtigt meget af vores kunder og véd derfor, at ingen af dem er kommet dårligt igennem corona-udbruddet. Vi hører også fra mange, at de sætter pris på, at vi har arrangeret os, så de ikke har følt sig afskåret under nedlukningen, siger Gitte Bøgh.

Kram & Co har den sidste måned haft åbent under de særlige krav, der er til afstand og afspritning. Men der er også tænkt på de kunder, som er i særlig risikogruppe. De skal nemlig også have mulighed for at udstille og sælge deres varer, mener Gitte Bøgh.

- Mange har jo haft bedre tid til at rydde op derhjemme og finde ting og sager, de gerne vil sælge. Med de kunder, der er i risikogruppe, har vi derfor aftalt, at vi enten henter deres varer, eller at de kommer, inden vi åbner. De kan også sætte varerne på en vogn, vi stiller foran butikken. Så sørger vi for at passe standen, så alt ser pænt ud, og der er udskiftning i tingene, forklarer Gitte Bøgh.

Det er ikke kun sælgerne, der er tænkt på, Kram & Co søger også for at hjælpe dem, der skal være ekstra påpasselige med komme ud, så de kan sidde derhjemme og finde loppefund på butikkens reoler:

- Vi lægger billeder op på Facebook, så man kan shoppe på langdistance. Hvis der er en vare, man vil købe, ringer man og betaler så med Mobile Pay. Samtidig aftaler vi, om man selv vil hente varen, eller om vi skal levere. Det gør vi for et symbolsk beløb i Holbæk, siger Gitte Bøgh, som ser en ekstra gevinst ved at holde gang i forretningen gennem corona-krisen:

- Vores kunder får jo deres penge fra salget ind på kontoen hver uge. Det kan godt være med til at få lidt gang i resten af detailhandlen, at der er nogen, som har nogle ekstra skillinger på lommen.

Gitte Bøgh har også taget andre initiativer, som både kan skabe liv omkring Kram & Co og samtidig være en håndsrækning til andre selvstændige.

Fra torsdag til søndag finder man derfor slagter Jan J. Hansen fra Dyvelslyst Specialiteter i Kirke Saaby med sin vogn foran forretningen.

Our House i Labæk har også fået en salgskanal hos Kram & Co og sælger nu en del af sine buketter fra forretningen. Med direkte betaling via Mobile Pay til Our House.

- Det handler ikke alt sammen om 'mig, mig og mig' og penge. Det synes jeg, corona-krisen har lært os. Vi skal have gang i handelslivet igen og må hjælpe hinanden på kryds og tværs på nye kreative måder, slutter Gitte Bøgh.