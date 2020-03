En hånd til 4500 virksomheder

Det er op mod 4500 firmaer, som kan se frem til, at de får deres regninger betalt senest fem dage, efter at kommunen har modtaget regningen.

Tager man for eksempel et privat opholdssted, så vil de børn og unge, som er på stedet, forblive der, og kommunen betaler, som den plejer. Og de pladser, som andre kommuner har købt, vil også fortsætte uændret.

Opholdsstedet har altså ikke et problem med faldende omsætning, og derfor er der heller ikke behov for hjælp.

Her er beskeden fra kommunen, at disse virksomheder skal give besked om, at de helst er fri for den tidligere betaling. Så venter kommunen med at betale regningen til normal frist.