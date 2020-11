En god del af tomt center bliver fyldt ud

Efter at to af butikslejemålene i Stationscentret i Jyderup har stået tomme i længere tid, kommer der snart liv i dem. Til foråret slår Marianne Juul dørene op for cirka 650 kvadratmeter.

Hun har nu to butikker på hver 200 kvadratmeter, nemlig Butik Marianne og Juuls Herretøj, på Nyvej 7 C-F. For at kunne samle butikkerne bliver to lejemål i Stationscentret slået sammen ved at fjerne en væg. I det ene lokale lå Aldi indtil lukningen i juli 2017, og i det andet boede Realmægleren indtil flytningen til Svinninge i efteråret 2018.