Se billedserie Nationalmuseets direktør Rane Willerslev lovede ved den officielle overdragelse af Anna Møller, at man vil gøre det yderste for at holde hende sejlende, vedligeholde og formidle Danmarks - og Holbæks - maritime historie. Foto: Thomas Olsen

En god dag for en gammel dame og gammel havn

Holbæk - 11. juni 2021 kl. 16:15 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

Da den gamle værftsfløjte lød anden gang, var Anna Møller officielt en del af Holbæk gamle havns maritime miljø og indlemmet i Nationalmuseets skibsflåde. Og der blev inviteret om bord på den 115 år gamle galease.

Mange holbækkere har allerede stiftet bekendtskab med og fulgt restaureringen af Anna Møller i hallen på havnen.

Overdragelsen fra A.P .Møller Fonden, som købte og har finansieret restaureringen, til Nationalmuseet trak derfor både nysgerrige til og mange, der dagligt kommer på havnen og en gang arbejdede blandt andet på skibsværftet.

Det var en festdag. Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen takkede A. P. Møller Fonden for de mange penge til restaurering, Nationalmuseet for at vælge Holbæk Havn og alle arbejderne, der har lagt 48.000 timers skibstømrerarbejde i galeasen.

Der var også tak til Træskibslauget i Holbæk for at minde politikerne om at bevare den maritime nerve på havnen og havnegruppen for at være visionære.

- Særligt træskibene er forankret i det maritime mijø, og det har været godt at se, Nationalmuseet og Kystlivcentret samarbejde og bruge hinanden til gavn for unge mennesker, sagde Christina Krzyrosiak Hansen.

Hun glædede sig over de mange, der fredag eftermiddag og til dagligt kommer på havnen, især de mange, der har haft deres arbejde på blandt andet skibsværftet.

Nationalmuseets direktør Rane Willerslev takkede Holbæk Kommune for at være visionære omkring havnen, at give plads til Anna Møller og generøst betale skipperen, som skal sejle galeasen.

- For træskibe skal ud at sejle, ellers rådner de, lød det.

Peter Henningsen, Nationalmuseet, chef for Søfart og Maritime Håndværk, roste blandt andet de mange, der har arbejdet på Anna Møller og glædede sig over muligheden for at tage skibstømrerlærlinge. Der er brug for historiske kloge hænder, understregede han.