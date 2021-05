Fredag åbner Holbæk Legeland igen efter godt fem måneders nedlukning. Foto: Per Buurgaard Christensen

En genåbning med blandede følelser

Holbæk - 21. maj 2021

De mindste borgere i Holbæk og omegn kan nu igen få lov til at rutsje, klatre og kaste med bolde i Holbæk Legeland.

For efter godt fem måneders nedlukning er det fredag blevet landets legelandes tur til igen at kunne byde folk indenfor i forbindelse med genåbningen af samfundet.

I Holbæk Legeland ser indehaver Sandra Williams frem til, at der igen kommer liv i bygningen på Rebslagervej i Holbæk.

- Det er en genåbning med blandede følelser. For på den ene side er det super fedt endelig at kunne få lov at komme i gang igen. I de seneste 14 måneder har jeg samlet set haft åbent i cirka tre en halv måned. Og det er mit hjertebarn, og det er det, jeg altid har lavet, og nu har jeg været væk fra det så længe, fortæller Sandra Williams.

- Omvendt er det mega frustrerende, at vi skal åbne op i vores dårligste tid. Vi er gået glip af alle de gode skoleferier og helligdage, og det er dér, vi plejer at tjene alle vores penge. Når vi når juni, plejer vi de næste tre-fire måneder at begynde at sætte penge til. Så vi åbner op uden kompensation og sætter måske penge til, og det har jeg gjort allerede i 14 måneder. For vi har kun fået 80 procent af vores omkostninger dækket, forklarer Sandra Williams, som formentlig er en af de få, som håber på en sommer med masser af regn.

Der er flere udfordringer Det er ikke kun økonomien, der udfordrer Holbæk Legeland og Sandra Williams.

Det samme gør de gældende retningslinjer i forbindelse med genåbningen. Det er særligt corona-passet, der bekymrer hende.

- Sprit, afstand og så videre er der helt styr på. På den måde er det sikkert at komme i legeland. Men jeg synes, jeg har nogle udfordringer i forhold til, at vi skal tjekke corona-pas. For når jeg holder børnefødselsdage, skal jeg så tjekke et corona-pas på forældrene, når de bare går ind og sætter deres børn af, eller skal de kysse deres børn farvel udenfor? Jeg ved ikke helt, hvor stort et problem det bliver. Det finder jeg ud af, når jeg åbner, siger Sandra Williams, der også frygter eventuelt at skulle tage en konfrontation med forældre om corona-passet foran børnene.

- En anden udfordring er corona-testcentret. For de har fået lov til at bruge min private parkeringsplads, mens vi har haft lukket. Og jeg kan godt se lidt udfordringer, hvis det fortsætter, for hvor skal mine kunder så holde. Og jeg kan ikke både tjekke corona-pas og mundbind, ekspedere kunder og rende rundt og være parkeringsvagt. Men i forhold til den udfordring er jeg i dialog med regionen, fortæller Sandra Williams.

Holbæk Legeland vil fra fredag have åbent som normalt.

Der er plads til 150 gæster i legelandet.