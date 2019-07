En finere Ahlgade

- Efter planen skulle brolæggerne først have fortsat arbejdet i september, men muligheden for at arbejde allerede nu og ikke vente til efteråret betyder, at de kan blive færdige hurtigere end ventet. Det skyldes, at vejret er bedre hen over sommeren, og at der er mulighed for at sætte flere brolæggere på opgaven i sommermånederne. Renoveringen af Ahlgade kommer til at tage ca. tre måneder, og så skal der ikke repareres noget de næste mange år, udtaler chef for Holbæk Byforum, Fabiana Hartkorn Giraldi.