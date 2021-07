Se billedserie - Vi synes, det giver god mening, at vi nu er store nok til at samtænke hele det østdanske energisystem, siger Andels administrerende direktør Jesper Hjulmand. Foto: Mie Neel

En fælles pengetank på 45 milliarder

Holbæk - 08. juli 2021 kl. 19:19 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Sandsynligvis er en stor del af dem, der læser denne artikel, medejere af en pengetank på 45 milliarder kroner.

Det er det beløb, som senest er noteret som egenkapital i energiselskabet Andel, som er det nye navn for Seas-NVE, med hovedkvarter i Svinninge.

Som det nye navn siger, er den centrale del af energi­koncernen stadig et andelsselskab, og langt de fleste elforbrugere i Vest- og Sydsjælland er automatisk medejere - det er en del af pakken, når man er med på elnettet.

Andelstanken er fulgt med siden 1913, hvor en kreds af vestsjællændere fik bygget et elværk, som skulle bringe strøm til hjemmene i dele af Nordvestsjælland.

Kort om Andel Energi- og fibernet-koncernen Andel har omkring 1700 ansatte.

Hovedkvarteret ligger i Svinninge. Der er afdelinger i Haslev, Ballerup og Virum.

Andels årsomsætning var sidste år cirka 7,7 milliarder kroner.

Andels egenkapital var ved nytår cirka 45 milliarder kroner.

Selskabet har cirka 2,8 millioner kundeforhold. Der er dog overlap. Hvis man for eksempel både køber strøm og fiberforbindelse, tæller det som to kundeforhold.

Alle, som er kunder hos elnet-selskabet Cerius (Vest- og Sydsjælland mm.) er automatisk andelshavere i Andel a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar).

Kunder i det storkøbenhavnske elnet-selskab Radius er ikke andelshavere, men de er repræsenteret i andelsselskabets repræsentantskab. - Fællesskabet er stadig et af de styrende principper i virksomheden. Dengang var meningen, at alle i området skulle kunne få strøm, også selv om det måske var en bedre forretning at nøjes med byerne. Det er samme tanke, der ligger bag, når vi i disse år arbejder på at få fibernettet ud til alle, også i de små bebyggelser, siger Jesper Hjulmand, som er direktør og chef for Andels i alt cirka 1700 ansatte.

Solidt og langsigtet - En anden styrke ved andelsselskabet er evnen til at kigge langt frem. Investeringerne er store, og det tager tid at tjene dem hjem igen. Men det langsigtede er afgørende. Det skal være solidt, for det handler om »kritisk infrastruktur«. Det er kritisk, hvis strømmen går, og i dag er det også kritisk, hvis man mister den hurtige internetforbindelse, siger Jesper Hjulmand.

Via en lang række fusioner er det lille el-selskab i Svinninge i dag vokset til en koncern med et væld af aktiviteter.

Strøm og alt det andet For lægfolk er det ikke nemt at få overblik over Radius, Cerius, Fibia, Clever og alle de andre selskaber og aktiviteter, som Jesper Hjulmand skal have styr på.

Men dropper man selskabs-opdeling og -navne, er det lidt lettere at overskue, hvad Andel egentlig arbejder med.

- Vi ejer og driver næsten hele elnettet i Østdanmark. Og så køber og sælger vi el og gas til vores kunder. Mest øst for Storebælt, men vi har også elkunder i Jylland. Desuden har vi et selskab, som fokuserer på erhvervskunder - de opererer i hele Norden og i Tyskland, forklarer Jesper Hjulmand.

En anden infrastruktur er ladestandere til elbiler. Næsten alle elbil-ejere har et ladestik derhjemme, og dertil kommer et net af »tankstationer«, som Clever driver i hele landet.

Og så er der fibernet, hvor Andel leverer hurtigt internet i hele Vest- og Sydsjælland, godt og vel.

Havmøller og Ørsted Sidst, men absolut ikke mindst er der de aktiviteter, som handler om produktion af energi.

Det gælder havvindmøllerne på Rødsand, og det gælder Andels aktier i energiselskabet Ørsted, som er storproducent af vindkraft. Disse aktier i øvrigt det rene guld - men det vender vi tilbage til.

- I overblik kan man sige, at vi gerne vil være med i hele værdikæden - vi er med hele vejen, fra energien bliver produceret, til den bliver brugt ude hos forbrugerne. Og jo, vi er blevet store, men ikke bare for at være store. Vi synes, det giver god mening, at vi nu er store nok til at samtænke hele det østdanske energisystem. Vi investerer de rigtige steder, og vi sikrer, at systemerne hænger sammen, siger Je­sper Hjulmand.

Aktiemilliarder At investere langsigtet kræver ikke kun planlægning. Det kræver også muskler eller rettere: Penge. Mange penge.

Her er Andel blevet hjulpet godt på vej af sine aktier i Ørsted. For siden det statsejede Dong blev omdannet til et aktieselskab, er selskabets værdi blevet mange- doblet.

Andels ejerandel var blot 10 procent, men det var nok til, at milliarderne begyndte at rulle ind i Andels regnskabssystem.

Halvdelen af aktierne solgte Andel sidste år for at finansiere købet af det storkøbenhavnske elnet-selskab Radius.

Men alligevel endte 2020 med, at aktierne dette år gav Andel en værdistigning på over 11 milliarder kroner.

- Og de fem procent aktier, vi har beholdt, er vel 20 milliarder værd i dag. Men dem har vi nu ikke planer om at sælge, siger Jesper Hjulmand.

En forgyldt arv Hvordan gik det til, at Andel lå inde med aktier i et andet energiselskab?

- Det går mange år tilbage. Dengang gik de små elselskaber ofte sammen om for eksempel at finansiere nye kraftværker. Via diverse fusioner blev selskaberne efterhånden større og større. Vi fik mulighed for at konvertere vores ejerandel i kraftværket Energi E2 til en ejerandel i det daværende Dong Energy, som blev til Ørsted. Senere købte vi yderligere aktier i selskabet, og det gav os en samlet ejer- andel på 10 procent, svarer Jesper Hjulmand.

Hvad er så forklaringen på, at Ørsted på få år fik mangedoblet sin værdi?

- De to vigtigste forklaringer er nok, at den grønne omstilling virkelig tager fart i disse år. Der er penge at tjene, og mange investorer har været på jagt efter grønne investeringer. Og så er Ørsted altså bare enormt dygtige til grøn energi. I dag er de verdens største producent af vindkraft, svarer Jesper Hjulmand.