Skt. Nikolai Sogn i Holbæk

Holbæk - 25. maj 2020

Af Jørgen Juul

Antallet af indbyggere i Holbæk stiger støt. Det har givet flere folkekirke-medlemmer i Skt. Nikolai Sogn, og det betyder, at der bliver en ekstra plads i menighedsrådet efter valget i midten af november. I øjeblikket er der 14 medlemmer af menighedsrådet i bysognet - næste gang vil der være 15.

Der er menighedsrådsvalg tirsdag den 17. november, og i Skt. Nikolai Sogn skulle forberedelserne til valget for alvor være sat i gang med et orienteringsmøde i sognehuset i Kirkestræde den 12. maj. Det satte corona-pandemien en stopper for. I stedet bliver der nu holdt orienteringsmøde tirsdag den 9. juni.

- Det bliver enten i sognehuset eller i Skt. Nikolai Kirke afhængig af deltagerantallet og de regler, der gælder for forsamlinger på det tidspunkt. Hvis reglerne er som nu, må der være 35 i salene i sognehuset. Kommer der flere, rykker vi over i kirken, hvor der med de nugældende regler må være 80, siger Ove Madsen, formand for Skt. Nikolai Sogns menighedsråd.

Orienteringsmødet følges op med en såkaldt valgforsamling midt i september. En valgforsamling svarer til det, der i politik kaldes et opstillingsmøde.

Der er mulighed for at lave lister til menighedsrådsvalget frem til den 13. oktober.

I øjeblikket er der en fællesliste for menighedsrådet i Skt. Nikolai Sogn. Tidligere har både forskellige politiske partier og forskellige, kirkelige lister været repræsenteret i rådet.

- Søger man indflydelse, og vil man gerne være med til at præge det, der sker i Skt. Nikolai Sogn, er menighedsrådet et godt sted at være med. Man får indflydelse både på de aktiviteter, der sættes i gang, og på de fysiske rammer. Det kommende menighedsråd skal blandt andet arbejde med planer for restaureringen af Skt. Nikolai Kirke op til 150 års jubilæet i maj 2022. Det menighedsråd, vi har i øjeblikket, har for eksempel arbejdet med at skabe Skt. Nikolai Sognehus. Der sker mange spændende ting, siger Ove Madsen.