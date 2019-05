Byggefelterne B og C ligger tæt ved fodboldbanen i Holbæk Sportsby. Hvis det ikke giver skyggegener på fodboldbanen, vil et flertal i klima- og miljøudvalget gerne tilllade, at der bygges i tre i stedet for to etager.

En ekstra etage på ny bygning

Der er tale om et genudbud af de to byggefelter, fordi en tidligere handel endte med, at arealerne gik tilbage til kommunen. Det skyldtes, at køberen, Entreprenør Morten C. Henriksen A/S, på grund af restriktionerne alligevel ikke ønskede at udvikle byggefelterne.

Samtidig med, at Holbæk Kommunalbestyrelse tager fat på at ændre plangrundlaget for byggefelterne B og C ved Holbæk Sportsby, er de kommunalt ejede arealer allerede udbudt til salg. Budfristen er den 1. juli.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her