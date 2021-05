En bro på Fælleden

I den nordlige del af Fælleden - nærmere bestemt lige syd for Bispehøj-kvarteret i Holbæk - ligger en lille sø, som nu skal gøres mere tilgængelig for offentligheden.

Derfor har politikerne i Udvalget for kultur og fritid sat 170.000 kroner af til en fiskebro.

I forbindelse med en større naturplejeindsats på Fælleden er der blandt andet blevet åbnet mere op til søen fra den asfalterede Fælledstien, som går lige nord for søen.

Her er der blevet gjort plads til et lille opholdsareal, og det er fra dette sted, at den nye fiskebro skal gå ud i søen.