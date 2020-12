Politi og ambulancer blev kaldt til et harmonikasammenstød nær Ugerløse.

En bilist ville svinge - tre biler stødte sammen

Et øjebliks uopmærksomhed var onsdag eftermiddag årsag til, at tre biler stødte sammen på Holbæk Landevej nær Ugerløse.

Uheldet skete kort efter klokken 14, hvor en 24-årig mand fra Hvidovre skulle svinge til venstre. For at vente på en modkørende stoppede han op.

Bag ham kom en bil ført af en 18-årig kvinde fra Næs­tved, som opfangede situationen og selv bremsede op. Men bag hende kom yderligere en bil med en 25-årig kvinde fra Nyrup bag rattet. Og hun var for længe om at opdage, at de forankørende biler var standset op.