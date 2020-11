Send til din ven. X Artiklen: En bil fuld af ulovligheder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

En bil fuld af ulovligheder

Holbæk - 06. november 2020 kl. 14:19 Kontakt redaktionen

En 20-årig mand fra Lolland blev natten til fredag snuppet af politiet, da han kom kørende på Roskildevej ved Ågerup.

Der var i den grad noget at komme efter. For det første var manden påvirket af stoffer. For det andet havde han ikke noget kørekort.

Dertil kom, at bilen var stjålet. Det var bilens nummerplader også - fra en anden bil.

Men der var stadig mere at notere, for i bilen fandt betjentene også en ulovlig halskniv, så den 20-årige blev også sigtet for overtrædelse af knivloven.

Med i bilen havde den 20-årig desuden en 18-årig mand fra Tønder. Var han værd at tjekke? Jo da. På ham fandt betjentene nemlig to et halvt gram hash.

Den 18-årige og ikke mindst den 20-årige kan vente at høre nærmere fra politiet, når der skal afregnes.