Se billedserie Tine Munch foreslår at der kigges to gange på den flotte nytårskjole. Det vil være en god julegaveidé, der kan købes, når der er mandeaften i Butik Aase.Fotos: Henrik Falch

En aften kun for mænd i dametøjsforretning

Holbæk - 05. december 2017 kl. 16:00

Det er ikke hver dag, at man som mand går i en dametøjsforretning uden at have konen med. Det skulle da lige være, når man ubehjælpsomt prøver at finde den rigtige bh, eller et tørklæde til gave.

Det vil Tine Munch, der sidste år overtog Butik Aase i Mørkøv gøre noget ved.

Derfor inviterer hun til mandeaften på torsdag den 7. december efter lukketid og et par timer frem.

- Jeg har inviteret Grehte Pedersen, der kender mændene og ikke mindst deres koner til at komme for at hjælpe med at finde den helt rigtige julegave, forklarer Tine Munch.

Juletingene ned med nogle procenter, så der også er lidt at spare ved at købe julegaven lokalt i Mørkøv. Ved arrangementet vil der være lidt at drikke og tygge i, mens man vælger, hvilken kjole, frakke eller bluse, der skal pakkes ind, så det kan komme under juletræet.

Allerede nu kan konerne komme i forretningen for at prøve tøj og se, hvad deres mand burde give dem.

Tine Munch har en ønskeliste liggende ved disken, som man kan udfylde med navn, størrelse, farve og specielle ønsker.