Kenneth Adelhardt besøger Profil Optik i Jyderup, torsdag den 7. juni. PR-foto

En af Danmarks bedste makeup-artister besøger Profil Optik igen

Holbæk - 02. juni 2018 kl. 08:37 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stilekspert og makeup-artist Kenneth Adelhardt kommer til Profil Optik i Jyderup for at lægge makeup på byens kvinder.

Kenneth er fast stylist og makeup-artist på blandt andet Bagedysten, Hammersalg, Kender du typen og Go' morgen Danmark. Der ud over har han været med i to bøger om skønhed, skrevet af Anette Kirstine Poulsen.

Han underviser virksomheder og private i styling, makeup og mode - og vil stå klar til at give gode tips og råd om brillekøb, hår og makeup til kunderne, som kan glæde sig til at se sig selv i spejlet efter at have »været i hans hænder«. Helena Christensen, Renée Toft Simonsen samt sangerinden Sanne Salomonsen er blot nogle af de mange, Kenneth har haft i stolen.

Torsdag den 7. juni er han hos Profil Optik i Jyderup. Det er gratis at få vejledning og uvurderlige tips og tricks af Kenneth til eksempelvis at finde ud af Hvilke briller der passer bedst til ens ansigt,

Hvilken frisure og makeup der får det bedste frem hos den enkelte kvinde og Hvad man skal tage højde for, når man som brillebruger lægger make-up. Der er et begrænset antal pladser, så det er vigtigt at man tilmelder sig arrangementet på forhånd.