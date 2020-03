Holbæk Rideklubs kasserer, Ida Vikkelsø Rasmussen, og formand Jette Hedemand, glæder sig over, at rideklubben på Ladegårdsalleen i Holbæk er på vej tilbage efter et noget turbulent 2019, hvor klubben var tæt på at lukke.

En 105-årig er nu på vej tilbage til livet

En dårlig økonomi truede med at lukke den mere end 100 år gamle forening, men med velvillighed fra kommune og kreditselskab og et stort arbejde fra de frivillige i klubben lykkedes det at undgå lukningen.

Holbæk Rideklub på Ladegårdsalleen i Holbæk er langsomt ved at komme op i omdrejninger igen efter et noget turbulent 2019.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her