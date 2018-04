På facaden står der stadig »Café Millers«, men snart laver Emrah Tuncer og Erdogan Aslan det om til »Café X«. Stedet åbner ifølge planen den 16. april, og der er ansat personale. Fra venstre ses Lærke Thers Karlshøj, Erdogan Aslan, Julie Strandby, Karoline Næsted og Emrah Tuncer.

Send til din ven. X Artiklen: Emrah Tuncer åbner café med Erdogan Aslan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Emrah Tuncer åbner café med Erdogan Aslan

Holbæk - 01. april 2018 kl. 09:21 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kommunalbestyrelsesmedlem Emrah Tuncer og Erdogan Aslan, der leder det pædagogiske opholdssted Løven, åbner ny café i det tidligere »Café Millers« på Ahlgade i Holbæk.

- Der bliver ikke én lampe, der er den samme som før. Det hele bliver lavet om.

Erdogan Aslan står midt i et råt rum med nøgne betonvægge, da han bliver bekræftet af Emrah Tuncer, der udover at være kommunalbestyrelsesmedlem også til daglig fungerer som forstander på det pædagogiske opholdssted Novus Vista.

- Det skal være et helt nyt sted i Holbæk. Selv facaden ændrer vi, supplerer han.

De to kompagnoner vil satse på god kaffe og selektivt menukort. Og nu er de i gang med at pille ned og lave om, før de ifølge planen åbner den 16. april.

Bestem selv - Indretningen bliver ligesom kæden Espresso House. Vi vil have fokus på at servere god kvalitetskaffe. Vi kommer bare også til at servere mad, fortæller Emrah Tuncer.

Hverken han eller Erdogan Aslan vil dog i bogstavelig forstand servere maden. I stedet starter de op med et team på otte tjenere og to i køkkenet.

Café X, som kaffe- og spisestedet skal hedde, kommer til at satse på brunch, pizza, burgere og sandwich under ét. Men herfra kommer man som gæst helt selv til at kunne bestemme, hvad der skal på ens tallerken.

Ud fra et menukort sætter man et kryds ud for de madvarer, man for eksempel kunne tænke sig på sin brunchtallerken, eller de ingredienser, man ønsker på sin pizza.

- Og deraf kommer navnet, påpeger Emrah Tuncer.

»Et godt projekt« Både han og Erdogan Aslan forklarer, at de er blevet inspireret af caféer i København, og at de mener, at et lignende koncept mangler i Holbæk by.

- Men det er også sådan, vi selv kan lide det. At man kan vælge, forklarer Erdogan Aslan.

Da makkerparret satser på at være en café, der lugter henad et »coffee house«, bliver der dog ikke serveret alkohol.

- I stedet kommer vi til at servere alt muligt andet lækkert at drikke, understreger Emrah Tuncer.

På den nye café vil der desuden være studierabat, og så vil en procentdel af caféens overskud gå til Kræftens Bekæmpelse.

- Vi laver ikke det her sted for kun at tjene penge, men fordi vi synes, det er et godt projekt, siger Emrah Tuncer og peger sammen med Erdogan Aslan på, at de måske vil bruge stedet i forbindelse med de opholdssteder, de driver.

- Hvis vi vurderer, at nogen vil få noget ud af at få et arbejde her, og det vil styrke deres integrationsproces at få dem ud på arbejdsmarkedet, så ville det være dumt ikke at benytte sig af det, siger Emrah Tuncer.